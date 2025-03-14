Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

- Kiểm ra và điều chỉnh điều khoản của các hợp đồng phát sinh mở bảo lãnh phù hợp với quy định và trình hồ sơ mở các loại bảo lãnh cho khách hàng.

- Kiểm ra và điều chỉnh điều khoản của các hợp đồng phát sinh mở LC phù hợp với quy định và lập hồ sơ mở LC .

- Lập hồ sơ vay ngắn hạn và trung hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Quản lý dư nợ tại các tổ chức tín dụng: Theo dõi update dư nợ vay , dư nợ bảo lãnh, dư nợ LC, lập kế hoạch thanh toán gốc lãi đến hạn

- Quản lý danh mục tài sản đảm bảo tại các tổ chức tín dụng và cung cấp hồ sơ định giá tài sản đảm bảo đến hạn theo yêu cầu của tổ chức tín dụng.

- Trình rút , thay thế tài sản đảm bảo, trình cấp giấy đi đường cho các tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng.

- Tổng hợp kế hoạch thu chi hàng tháng từ các phòng , update lên kế hoạch dòng tiền tháng, quý, năm.

- Tổng hợp kế hoạch bán hàng phát sinh hàng ngày từ phòng kinh doanh, lập bảng tổng hợp công nợ phải thu : Gồm các khoản phải thu từ tạm ứng hợp đồng và các khoản phải thu từ công nợ đã phát sinh và đôn đốc thu hồi công nợ.

- Cung cấp hồ sơ tài chính và các hồ sơ khác theo yêu cầu của tổ chức tín dụng phục vụ cấp hạn mức ngắn hạn hàng năm.

- Phân tích đánh giá báo cáo tài chính và hỗ trợ tư vấn vay vốn cho khách hàng của công ty có nhu cầu vay vốn mua thiết bị của công ty.

- Theo dõi kế hoạch doanh thu, chi phí số kế hoạch so với số thực tế , đưa ra cảnh báo

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng phòng và Ban giám đốc