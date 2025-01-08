Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: Từ 15.000.000 – đến 35.000.000, theo năng suất lao động., Thành phố Lào Cai

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Quản lý, chăm sóc danh mục Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện hữu và phát triển khách hàng mới.

Triển khai thúc đẩy kinh doanh, sản phẩm, chính sách của Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Chi nhánh tới khách hàng.

Kiểm tra và giám sát hoạt động cho vay theo quy định.

Giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có quan hệ tín dụng.

Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng SME và sự hài lòng của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế..v..v..

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Ngân hàng, các vị trí Bán hàng, Tư vấn, Phát triển Kinh doanh.

Hiểu biết chung về ngân hàng; khách hàng; các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; biết cách áp dụng các hiểu biết này trong việc bán các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng

Hiểu biết về các kỹ thuật đàm phán, nhận biết và kiểm soát cảm xúc; giao tiếp hiệu quả để đạt được kết quả chung, biết cách áp dụng để xây dựng và quản lý các mối quan hệ mang lại giá trị tối đa cho ngân hàng.

Hiểu biết về kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính, rủi ro tín dụng, các quy định về tín dụng và cho vay, xu hướng về các quy định của ngành ngân hàng tại địa phương và các thông lệ tốt. Biết cách theo dõi; đánh giá xếp hạng tín dụng của khách hàng và thường xuyên cập nhật.

Quyền lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

