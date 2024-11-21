Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Ninh Thuận
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công, biện pháp thực hiện quy trình đã xác lập; duy trì sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo sự thực hiện thường xuyên và liên tục ở công trường.
• Xây dựng chương trình đào tạo định kỳ về quản lý chất lượng và tổ chức đào tạo cho ban điều hành dự án công trường, Kỹ sư, cán bộ quản lý dự án, công nhân đảm bảo quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách kỹ thuật;
• Phân tích, Đánh giá chất lượng, đánh giá rủi ro trong thi công để đưa ra đề xuất cải thiện phương pháp thi công, nâng cao chất lượng;
• Xem xét & đánh giá yêu cầu về chất lượng của Chủ đầu tư từ đó có các biện pháp quản lý chất lượng thi công nội bộ đáp ứng yêu cầu cẩu CĐT, của công ty;
• Thực thi theo điều khoản hợp đồng, theo quy định các chế tài đã đề ra với các cá nhân tập thể vi phạm về công tác quản lý chất lượng.
• Báo cáo các công triển khai thi công hàng ngày cho CHT, lên kế hoạch thi công tuần, kế hoạch thi công tháng các hạng mục được giao.
• Quản lý khối lượng, bóc tách khối lượng, làm hồ sơ chất lượng.
• Làm việc liên quan hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng với CĐT, nhà thầu phụ.
• Lập bản vẽ thi công, bản vẽ shop, bản vẽ hoàn công.
• Làm việc với TVGS trình hồ sơ vật liệu đầu vào, trình nhà cung cấp, phê duyệt các bản vẽ liên quan đến dự án.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành GIAO THÔNG, CẦU ĐƯỜNG
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm QAQC, từng tham gia quản lý thi công dự án tổng thầu, dự án có nhiều gói thầu thi công kết cấu, hoàn thiện cơ bản, hoàn thiện tinh, MEP...
Bóc tách khối lượng, chạy dự toán
Nắm rõ hồ sơ thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước
Lập hồ sơ dự thầu
Nắm rõ quy định về thực QAQC vốn ngân sách
Đã từng làm QAQC các công trình Giao thông vốn ngân sách nhà nước
Kiến thức: Thành thạo các phần mềm chuyên ngành VD: phần mềm (Autocad, MS Office, MS Project, G8.....).
Kỹ năng làm việc nhóm, chịu đc áp lực khi giải quyết nhiều dự án 1 lúc, kỹ năng giao tiếp, điềm đạm.
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Thưởng lễ tết
Đồng phục
Chế độ thưởng % hoa hồng
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Tham gia các sự kiện của công ty đài thọ miễn phí 100%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI