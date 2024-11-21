Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Ninh Thuận

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công, biện pháp thực hiện quy trình đã xác lập; duy trì sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo sự thực hiện thường xuyên và liên tục ở công trường.

• Xây dựng chương trình đào tạo định kỳ về quản lý chất lượng và tổ chức đào tạo cho ban điều hành dự án công trường, Kỹ sư, cán bộ quản lý dự án, công nhân đảm bảo quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách kỹ thuật;

• Phân tích, Đánh giá chất lượng, đánh giá rủi ro trong thi công để đưa ra đề xuất cải thiện phương pháp thi công, nâng cao chất lượng;

• Xem xét & đánh giá yêu cầu về chất lượng của Chủ đầu tư từ đó có các biện pháp quản lý chất lượng thi công nội bộ đáp ứng yêu cầu cẩu CĐT, của công ty;

• Thực thi theo điều khoản hợp đồng, theo quy định các chế tài đã đề ra với các cá nhân tập thể vi phạm về công tác quản lý chất lượng.

• Báo cáo các công triển khai thi công hàng ngày cho CHT, lên kế hoạch thi công tuần, kế hoạch thi công tháng các hạng mục được giao.

• Quản lý khối lượng, bóc tách khối lượng, làm hồ sơ chất lượng.

• Làm việc liên quan hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng với CĐT, nhà thầu phụ.

• Lập bản vẽ thi công, bản vẽ shop, bản vẽ hoàn công.

• Làm việc với TVGS trình hồ sơ vật liệu đầu vào, trình nhà cung cấp, phê duyệt các bản vẽ liên quan đến dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành GIAO THÔNG, CẦU ĐƯỜNG

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm QAQC, từng tham gia quản lý thi công dự án tổng thầu, dự án có nhiều gói thầu thi công kết cấu, hoàn thiện cơ bản, hoàn thiện tinh, MEP...

Bóc tách khối lượng, chạy dự toán

Nắm rõ hồ sơ thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước

Lập hồ sơ dự thầu

Nắm rõ quy định về thực QAQC vốn ngân sách

Đã từng làm QAQC các công trình Giao thông vốn ngân sách nhà nước

Kiến thức: Thành thạo các phần mềm chuyên ngành VD: phần mềm (Autocad, MS Office, MS Project, G8.....).

Kỹ năng làm việc nhóm, chịu đc áp lực khi giải quyết nhiều dự án 1 lúc, kỹ năng giao tiếp, điềm đạm.

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Thưởng lễ tết

Đồng phục

Chế độ thưởng % hoa hồng

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Tham gia các sự kiện của công ty đài thọ miễn phí 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin