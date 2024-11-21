Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Quản lý chất lượng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Ninh Thuận

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công, biện pháp thực hiện quy trình đã xác lập; duy trì sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo sự thực hiện thường xuyên và liên tục ở công trường.
• Xây dựng chương trình đào tạo định kỳ về quản lý chất lượng và tổ chức đào tạo cho ban điều hành dự án công trường, Kỹ sư, cán bộ quản lý dự án, công nhân đảm bảo quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách kỹ thuật;
• Phân tích, Đánh giá chất lượng, đánh giá rủi ro trong thi công để đưa ra đề xuất cải thiện phương pháp thi công, nâng cao chất lượng;
• Xem xét & đánh giá yêu cầu về chất lượng của Chủ đầu tư từ đó có các biện pháp quản lý chất lượng thi công nội bộ đáp ứng yêu cầu cẩu CĐT, của công ty;
• Thực thi theo điều khoản hợp đồng, theo quy định các chế tài đã đề ra với các cá nhân tập thể vi phạm về công tác quản lý chất lượng.
• Báo cáo các công triển khai thi công hàng ngày cho CHT, lên kế hoạch thi công tuần, kế hoạch thi công tháng các hạng mục được giao.
• Quản lý khối lượng, bóc tách khối lượng, làm hồ sơ chất lượng.
• Làm việc liên quan hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng với CĐT, nhà thầu phụ.
• Lập bản vẽ thi công, bản vẽ shop, bản vẽ hoàn công.
• Làm việc với TVGS trình hồ sơ vật liệu đầu vào, trình nhà cung cấp, phê duyệt các bản vẽ liên quan đến dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành GIAO THÔNG, CẦU ĐƯỜNG
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm QAQC, từng tham gia quản lý thi công dự án tổng thầu, dự án có nhiều gói thầu thi công kết cấu, hoàn thiện cơ bản, hoàn thiện tinh, MEP...
Bóc tách khối lượng, chạy dự toán
Nắm rõ hồ sơ thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước
Lập hồ sơ dự thầu
Nắm rõ quy định về thực QAQC vốn ngân sách
Đã từng làm QAQC các công trình Giao thông vốn ngân sách nhà nước
Kiến thức: Thành thạo các phần mềm chuyên ngành VD: phần mềm (Autocad, MS Office, MS Project, G8.....).
Kỹ năng làm việc nhóm, chịu đc áp lực khi giải quyết nhiều dự án 1 lúc, kỹ năng giao tiếp, điềm đạm.
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Thưởng lễ tết
Đồng phục
Chế độ thưởng % hoa hồng
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Tham gia các sự kiện của công ty đài thọ miễn phí 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Landmark 81, Vinhomes Central Park, 720A, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kiem-soat-chat-luong-qc-thu-nhap-15-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job262341
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hansoll Vina
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Hansoll Vina
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP FTE
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Từ 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP FTE
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Emi Asia Việt Nam
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An
Công Ty TNHH Emi Asia Việt Nam
Hạn nộp: 07/12/2024
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập 15 - 17 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập 13 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Theodore Alexander HCM
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Theodore Alexander HCM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hansoll Vina
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Hansoll Vina
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP FTE
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Từ 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP FTE
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Emi Asia Việt Nam
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An
Công Ty TNHH Emi Asia Việt Nam
Hạn nộp: 07/12/2024
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập 15 - 17 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập 13 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Theodore Alexander HCM
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Theodore Alexander HCM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E
Tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất