Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra và lập hồ sơ kiểm tra chất lượng vật tư bao bì, nhãn mác khi nhận hang từ nhà cung cấp đảm bảo đúng quy định về chất lượng vật tư được công ty ban hành;
Phát hiện kịp thời các vật tư không đáp ứng chất lượng, đình chỉ việc nhập vật tư và báo cáo với trưởng bộ phận QC;
Kiểm tra chất lượng ngoại quan bán thành phẩm trước khi đưa vào sản xuất;
Phát hiện và đình chỉ việc xuất các bán thành phẩm không đạt chất lượng vào xưởng sản xuất và báo cáo với trưởng bộ phận QC;
Thực hiện kiểm tra các công đoạn làm việc của công nhân để đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng quy trình, quy định được công ty ban hành;
Kịp thời phát hiện những sai sót hang loạt để điều chỉnh quy trình sản xuất cho phù hợp;
Kiểm tra kỹ công đoạn nào gặp nhiều sự cố và kết hợp kỹ thuật Tổ trưởng cùng xử lý;
Trực tiếp kiểm tra chất lượng thành phẩm;
Xác nhận “QC PASS” cho những thành phẩm đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của công ty ban hành;
Phân loại những thành phẩm lỗi và yêu cầu tổ trưởng sản xuất theo dõi việc xử lý, sửa chữa của công nhân;
Chuyển hồ sơ kiểm tra chất lượng cho nhân viên QC tổng hợp để tiến hành phân tích số liệu thu thập được và theo dõi quá trình hoạt động sản xuất;
Tham gia với bộ phận rà soát lại quy trình, tìm hiểu nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng, khiến khách hang khiếu nại;
Phối hợp làm việc với các nhân viên khác trong bộ phận, đảm bảo quy trình sản xuất được kiểm soát tốt về chất lượng;
Chủ động đưa ra những đề xuất nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên QC.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
Giới tính: Nam
Có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên (ưu tiên đã có kinh nghiệm đảm nhận trưởng phó phòng QC/QA)
Có thể làm được hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, 14001
Kỹ năng đọc tài liệu, soạn thảo văn bản, quản lý thời gian;
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải trình;
Thái độ trung thực, tỉ mỉ, nhạy bén, kiên trì.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ( có phụ cấp cơm trưa 30.000/ngày)
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Bảy: 07h30 đến 16h30
Tham gia BHXH theo quy định;
Du lịch hàng năm cùng công ty, thưởng theo quy định.
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Bảy: 08h00 đến 16h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Đường Số 1 KDC Cityland Phường Tân Phú, Quận 7 TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

