Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vinahud 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Rà soát, đánh giá các chính sách, quy trình, quy định của Công ty . Tham gia soạn thảo các chính sách, nội quy trong việc kiểm tra và giám sát nội bộ. Kiểm tra, giám sát, kiểm soát mọi hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa những sai phạm, sự cố và đề xuất phương án xử lý sớm nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả. Lập kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện chương trình hành động của ban kiểm soát. Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất áp dụng các biện pháp/hệ thống quản lý tiên tiến, các phần mềm hỗ trợ, những cải tổ trong hệ thống quản lí sản xuất. Phối hợp cùng các bộ phận chức năng thực hiện điều tra các vụ việc vi phạm, đề xuất xử lý sai phạm, nếu cần; Cải tiến phương pháp ghi chép và chế độ báo cáo.

Rà soát, đánh giá các chính sách, quy trình, quy định của Công ty .

Tham gia soạn thảo các chính sách, nội quy trong việc kiểm tra và giám sát nội bộ.

Kiểm tra, giám sát, kiểm soát mọi hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa những sai phạm, sự cố và đề xuất phương án xử lý sớm nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả.

Lập kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện chương trình hành động của ban kiểm soát.

Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất áp dụng các biện pháp/hệ thống quản lý tiên tiến, các phần mềm hỗ trợ, những cải tổ trong hệ thống quản lí sản xuất.

Phối hợp cùng các bộ phận chức năng thực hiện điều tra các vụ việc vi phạm, đề xuất xử lý sai phạm, nếu cần;

Cải tiến phương pháp ghi chép và chế độ báo cáo.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiểm soát nội bộ, 3 năm ở công ty sản xuất, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất. Năng động, chịu được áp lực cao, đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, bản lĩnh. Tạo được ảnh hưởng trong công việc. Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về Quản trị tài chính doanh nghiệp, am hiểu lĩnh vực sản xuất, chuyên môn sâu về kế toán/kiểm toán. Kỹ năng: Nhạy bén trong phát hiện và xử lý vấn đề, phân tích và tổng hợp thông tin,... Làm việc tại Nhà máy/Văn phòng công ty theo yêu cầu của Trưởng ban Kiểm soát nội bộ (Có xe đưa đón nếu xuống Nhà máy ở Hưng Yên)

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiểm soát nội bộ, 3 năm ở công ty sản xuất, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất.

Năng động, chịu được áp lực cao, đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, bản lĩnh. Tạo được ảnh hưởng trong công việc.

Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về Quản trị tài chính doanh nghiệp, am hiểu lĩnh vực sản xuất, chuyên môn sâu về kế toán/kiểm toán.

Kỹ năng: Nhạy bén trong phát hiện và xử lý vấn đề, phân tích và tổng hợp thông tin,...

Làm việc tại Nhà máy/Văn phòng công ty theo yêu cầu của Trưởng ban Kiểm soát nội bộ (Có xe đưa đón nếu xuống Nhà máy ở Hưng Yên)

Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17 - 20 triệu đồng/tháng (Hoặc thỏa thuận theo năng lực) Có cơ hội thăng tiến lên Phó ban Kiểm soát nội bộ. Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ 2 thứ 7 cách tuần và nghỉ CN. Phúc lợi: Nghỉ phép, các ngày Lễ/Tết theo quy định... Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm; Hỗ trợ tiền tàu xe về ăn Tết; Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13, thưởng xếp loại lao động cuối năm; Các chương trìnhđào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm; Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan,nghỉ mát hàng năm...; Khen thưởng đặc biệt khác.... Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Thu nhập: 17 - 20 triệu đồng/tháng (Hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Có cơ hội thăng tiến lên Phó ban Kiểm soát nội bộ.

Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ 2 thứ 7 cách tuần và nghỉ CN.

Phúc lợi:

Nghỉ phép, các ngày Lễ/Tết theo quy định...

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm;

Hỗ trợ tiền tàu xe về ăn Tết;

Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13, thưởng xếp loại lao động cuối năm;

Các chương trìnhđào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;

Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan,nghỉ mát hàng năm...;

Khen thưởng đặc biệt khác....

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin