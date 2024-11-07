Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Software tester

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về chất lượng phần mềm & sản phẩm.
Lập kế hoạch kiểm thử, test case chi tiết và tiến hành kiểm thử phần mềm
Thực hiện test, log lỗi, phân loại theo thứ tự ưu tiên, và theo dõi tiến độ fix bug
Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế business logic
Phối hợp chặt chẽ với developers và designer trong các kế hoạch release.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm tester/QA/QC trong lĩnh vực công nghệ/phần mềm.
Có kiến thức tốt/kinh nghiệm về quá trình kiểm thử và kỹ thuật Kiểm thử: test chức năng, phi chức năng, thành phần, tích hợp, độ tin cậy, hồi quy, chấp nhận người dùng, stress test, kiểm tra hiệu suất, tốc độ.
Khả năng làm việc nhóm tốt, tỉ mỉ, chuyên nghiệp.
Khả năng tự quản lý và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 8 - 15 triệu
Điều chỉnh tăng lương 1 năm/lần (hoặc có thể đột xuất theo hiệu quả công việc đạt được).
Đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo luật BHXH và luật lao động
Được hưởng chế độ đào tạo, chế độ phúc lợi hàng năm theo quy định của Công ty.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Khu C, D Tầng 9, Tòa nhà số 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

