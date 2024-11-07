Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm về chất lượng phần mềm & sản phẩm.
Lập kế hoạch kiểm thử, test case chi tiết và tiến hành kiểm thử phần mềm
Thực hiện test, log lỗi, phân loại theo thứ tự ưu tiên, và theo dõi tiến độ fix bug
Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế business logic
Phối hợp chặt chẽ với developers và designer trong các kế hoạch release.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm tester/QA/QC trong lĩnh vực công nghệ/phần mềm.
Có kiến thức tốt/kinh nghiệm về quá trình kiểm thử và kỹ thuật Kiểm thử: test chức năng, phi chức năng, thành phần, tích hợp, độ tin cậy, hồi quy, chấp nhận người dùng, stress test, kiểm tra hiệu suất, tốc độ.
Khả năng làm việc nhóm tốt, tỉ mỉ, chuyên nghiệp.
Khả năng tự quản lý và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm tester/QA/QC trong lĩnh vực công nghệ/phần mềm.
Có kiến thức tốt/kinh nghiệm về quá trình kiểm thử và kỹ thuật Kiểm thử: test chức năng, phi chức năng, thành phần, tích hợp, độ tin cậy, hồi quy, chấp nhận người dùng, stress test, kiểm tra hiệu suất, tốc độ.
Khả năng làm việc nhóm tốt, tỉ mỉ, chuyên nghiệp.
Khả năng tự quản lý và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn: 8 - 15 triệu
Điều chỉnh tăng lương 1 năm/lần (hoặc có thể đột xuất theo hiệu quả công việc đạt được).
Đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo luật BHXH và luật lao động
Được hưởng chế độ đào tạo, chế độ phúc lợi hàng năm theo quy định của Công ty.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Điều chỉnh tăng lương 1 năm/lần (hoặc có thể đột xuất theo hiệu quả công việc đạt được).
Đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo luật BHXH và luật lao động
Được hưởng chế độ đào tạo, chế độ phúc lợi hàng năm theo quy định của Công ty.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI