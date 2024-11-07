Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về chất lượng phần mềm & sản phẩm.

Lập kế hoạch kiểm thử, test case chi tiết và tiến hành kiểm thử phần mềm

Thực hiện test, log lỗi, phân loại theo thứ tự ưu tiên, và theo dõi tiến độ fix bug

Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế business logic

Phối hợp chặt chẽ với developers và designer trong các kế hoạch release.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm tester/QA/QC trong lĩnh vực công nghệ/phần mềm.

Có kiến thức tốt/kinh nghiệm về quá trình kiểm thử và kỹ thuật Kiểm thử: test chức năng, phi chức năng, thành phần, tích hợp, độ tin cậy, hồi quy, chấp nhận người dùng, stress test, kiểm tra hiệu suất, tốc độ.

Khả năng làm việc nhóm tốt, tỉ mỉ, chuyên nghiệp.

Khả năng tự quản lý và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 8 - 15 triệu

Điều chỉnh tăng lương 1 năm/lần (hoặc có thể đột xuất theo hiệu quả công việc đạt được).

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo luật BHXH và luật lao động

Được hưởng chế độ đào tạo, chế độ phúc lợi hàng năm theo quy định của Công ty.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

