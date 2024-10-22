Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
500 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VP Bán hàng, Vinhomes Royal Island, đảo Vũ Yên, Thủy Nguyên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.
- Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.
- Chăm sóc khách hàng theo chương trình của Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tuổi từ 25 - 40, tốt nghiệp PHTH trở lên, có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.
- Ưu tiên có 02 năm kinh nghiệm trong bán hàng hoặc chăm sóc bán hàng mảng Bất động sản hoặc các ngành nghề liên quan Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm,....; Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán các sản phẩm BĐS của Vinhomes.
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt. Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.
- Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch. Yêu cầu nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận.
- Ưu tiên có 02 năm kinh nghiệm trong bán hàng hoặc chăm sóc bán hàng mảng Bất động sản hoặc các ngành nghề liên quan Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm,....; Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán các sản phẩm BĐS của Vinhomes.
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt. Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.
- Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch. Yêu cầu nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận.
Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
a. Thời gian làm việc:
- Ngày làm việc: T2 - sáng T7.
- Giờ làm việc: 8h30 - 17h30.
b. Quyền lợi:
- Mức lương cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động.
- Hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
- Ngày làm việc: T2 - sáng T7.
- Giờ làm việc: 8h30 - 17h30.
b. Quyền lợi:
- Mức lương cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động.
- Hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI