Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 500 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP Bán hàng, Vinhomes Royal Island, đảo Vũ Yên, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.

- Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.

- Chăm sóc khách hàng theo chương trình của Công ty.

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 25 - 40, tốt nghiệp PHTH trở lên, có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.

- Ưu tiên có 02 năm kinh nghiệm trong bán hàng hoặc chăm sóc bán hàng mảng Bất động sản hoặc các ngành nghề liên quan Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm,....; Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán các sản phẩm BĐS của Vinhomes.

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt. Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.

- Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch. Yêu cầu nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận.

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

a. Thời gian làm việc:

- Ngày làm việc: T2 - sáng T7.

- Giờ làm việc: 8h30 - 17h30.

b. Quyền lợi:

- Mức lương cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động.

- Hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin