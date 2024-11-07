Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Phân tích đầu tư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Mức lương
Từ 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Lập FS đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án tiềm năng, lập báo cáo phân tích hiệu quả đầu và báo cáo trước BLĐ công ty.
- Lập bảng tính chi tiết tổng vốn đầu tư, tính hiệu quả đầu tư của các dự án theo các phương án thiết kế chi tiết đã có.
- Phân tích, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường để đề xuất giá bán cho các sản phẩm bất động sản của các dự án chuẩn bị được đầu tư.
- Xác định giá vốn sản phẩm, phối hợp và hỗ trợ bộ phận Kinh doanh trong quá trình xây dựng giá bán sản phẩm.
- Kết hợp cùng Ban Tài Chính - Ngân Hàng lập và phân tích phương án tài chính, dòng tiền, nhu cầu vốn cho các dự án chuẩn bị được Công ty triển khai đầu tư.
- Tham gia các công việc khác liên quan đến chuyên môn trong giai đoạn chuẩn
bị đầu tư và giai đoạn triển khai dự án (Xây dựng báo cáo phương án phát triển dự án, giải trình hiệu quả dự án (FS) với các cơ quan chức năng...)

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giỏi kiến thức chuyên môn về tài chính và am hiểu thị trường Bất động sản
- Thành thạo lập tổng mức đầu từ và FS
- Giỏi kỹ năng phân tích và đánh giá dự án
- Thành thạo Excel, Power point- Giỏi kiến thức chuyên môn về tài chính và am hiểu thị trường Bất động sản
- Thành thạo lập tổng mức đầu từ và FS
- Giỏi kỹ năng phân tích và đánh giá dự án
- Thành thạo Excel, Power point.

Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính:
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
- Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.
Thưởng:
- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
- Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
Chế độ đãi ngộ khác:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phan-tich-dau-tu-thu-nhap-tren-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245345
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Hạn nộp: 11/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Tuyển Phân tích đầu tư Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Hạn nộp: 04/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Passion Investment
Tuyển Phân tích đầu tư Passion Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Passion Investment
Hạn nộp: 04/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 31/01/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Hạn nộp: 11/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Tuyển Phân tích đầu tư Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Hạn nộp: 04/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Passion Investment
Tuyển Phân tích đầu tư Passion Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Passion Investment
Hạn nộp: 04/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 31/01/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm