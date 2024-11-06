Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư

Thực hiện các báo cáo hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa năng suất thực hiện báo cáo

Tổ chức dữ liệu, phân tích nghiệp vụ liên quan và xây dựng và kiểm thử mô hình theo phân công

Phân tích và đề xuất các yêu cầu dữ liệu phù hợp với kinh doanh, yêu cầu phát triển các công cụ quản trị dữ liệu khách hàng, kinh doanh (CRM, CDP...)

Thực hiên phân tích dữ liệu theo kế hoạch

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan đến Kinh tế, Kế toán kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Phân tích kinh doanh, Phân tích dữ liệu, Toán kinh tế, Khoa học dữ liệu,...

Từ 1 năm kinh nghiệm liên quan đến mảng Phân tích dữ liệu, Phân tích kinh doanh, Phân tích tài chính, Kế hoạch kinh doanh, Quản lý hiệu suất, Quản trị hiệu quả,....

Ứng viên có kinh nghiệm trong mảng tài chính ngân hàng là lợi thế lớn

Ứng viên thành thạo các công cụ excel, SQL, Power BI, VBA, Python,...

Tiếng Anh: TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

Thu nhập: Lương + thưởng (2-4 tháng)

Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động

Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam

Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả)

Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)

Thưởng vào các ngày lễ Tết, sinh nhật công ty,...

Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.

Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định từng thời kỳ

Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

