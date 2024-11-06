Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phân tích đầu tư

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Phân tích đầu tư

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các báo cáo hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa năng suất thực hiện báo cáo
Tổ chức dữ liệu, phân tích nghiệp vụ liên quan và xây dựng và kiểm thử mô hình theo phân công
Phân tích và đề xuất các yêu cầu dữ liệu phù hợp với kinh doanh, yêu cầu phát triển các công cụ quản trị dữ liệu khách hàng, kinh doanh (CRM, CDP...)
Thực hiên phân tích dữ liệu theo kế hoạch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan đến Kinh tế, Kế toán kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Phân tích kinh doanh, Phân tích dữ liệu, Toán kinh tế, Khoa học dữ liệu,...
Từ 1 năm kinh nghiệm liên quan đến mảng Phân tích dữ liệu, Phân tích kinh doanh, Phân tích tài chính, Kế hoạch kinh doanh, Quản lý hiệu suất, Quản trị hiệu quả,....
Ứng viên có kinh nghiệm trong mảng tài chính ngân hàng là lợi thế lớn
Ứng viên thành thạo các công cụ excel, SQL, Power BI, VBA, Python,...
Tiếng Anh: TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật
Thu nhập: Lương + thưởng (2-4 tháng)
Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động
Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam
Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả)
Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)
Thưởng vào các ngày lễ Tết, sinh nhật công ty,...
Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.
Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định từng thời kỳ
Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, 10, 11, 12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

