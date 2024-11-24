Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 33 - 55 Triệu

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Phân tích đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Mức lương
33 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa TQ Building, Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương 33 - 55 Triệu

1, Xây dựng chiến lược và triển khai các hoạt động thu hút vốn đầu tư cho các Dự án của Tổng công ty;
2, Quản trị danh mục đầu tư:
Phân tích thị trường, chiến lược tài chính của Tổng công ty, để thiết lập mục tiêu, danh mục và kế hoạch đầu tư phù hợp
Quản trị, phân tích đánh giá các hạng mục đầu tư trực tiếp của Tổng công ty
Thẩm định các dự án đầu tư của Tổng công ty
3, Quản trị và mở rộng quan hệ với Nhà đầu tư và Cổ đông
4, Thiết lập và điều phối thực thi hệ thống báo cáo liên quan tới hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư
5, Xử lý phát sinh và quản trị rủi ro của các danh mục đầu tư

Với Mức Lương 33 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, chứng khoán, ngân hàng, đầu tư, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan
Trên 05 năm kinh nghiệm làm trong mảng đầu tư/tài chính/quản lý dự án hoặc lĩnh vực liên quan
Kinh nghiệm nghiên cứu và phân tích thị trường trong lĩnh vực truyền thông, giải trí sáng tạo và thương mại điện tử
Kinh nghiệm phân tích đầu tư, báo cáo tài chính và thẩm định đầu tư/định giá doanh nghiệp.
Có kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư là 1 lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
Kỹ năng sử dụng các phần mềm và công cụ phân tích đầu tư chuyên dụng.
Tư duy chiến lược, tầm nhìn xa và năng lực lãnh đạo tốt.

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
Lương: 35 - 55 triệu/tháng + thưởng
Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.
Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)
Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)
2. PHÚC LỢI
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.
Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ
Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV chính thức và có lý do phù hợp.
3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
Nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo luôn là quan tâm hàng đầu của Sconnect
Lộ trình công danh rõ ràng:
+ Theo chuyên môn: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao - Chuyên gia - Chuyên gia cấp cao
+ Theo quản lý: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao- Quản lý cấp trung - Quản lý cấp cao - Lãnh đạo cấp trung- Lãnh đạo cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: TQ Building, Ngõ 111 Triều Khúc, Triều Khúc, Tân Triều

