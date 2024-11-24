Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 33 - 55 Triệu

Mức lương 33 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa TQ Building, Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương 33 - 55 Triệu

1, Xây dựng chiến lược và triển khai các hoạt động thu hút vốn đầu tư cho các Dự án của Tổng công ty;

2, Quản trị danh mục đầu tư:

Phân tích thị trường, chiến lược tài chính của Tổng công ty, để thiết lập mục tiêu, danh mục và kế hoạch đầu tư phù hợp

Quản trị, phân tích đánh giá các hạng mục đầu tư trực tiếp của Tổng công ty

Thẩm định các dự án đầu tư của Tổng công ty

3, Quản trị và mở rộng quan hệ với Nhà đầu tư và Cổ đông

4, Thiết lập và điều phối thực thi hệ thống báo cáo liên quan tới hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư

5, Xử lý phát sinh và quản trị rủi ro của các danh mục đầu tư

Với Mức Lương 33 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, chứng khoán, ngân hàng, đầu tư, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan

Trên 05 năm kinh nghiệm làm trong mảng đầu tư/tài chính/quản lý dự án hoặc lĩnh vực liên quan

Kinh nghiệm nghiên cứu và phân tích thị trường trong lĩnh vực truyền thông, giải trí sáng tạo và thương mại điện tử

Kinh nghiệm phân tích đầu tư, báo cáo tài chính và thẩm định đầu tư/định giá doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư là 1 lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm và công cụ phân tích đầu tư chuyên dụng.

Tư duy chiến lược, tầm nhìn xa và năng lực lãnh đạo tốt.

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương: 35 - 55 triệu/tháng + thưởng

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

2. PHÚC LỢI

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ

Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV chính thức và có lý do phù hợp.

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

3.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo luôn là quan tâm hàng đầu của Sconnect

Lộ trình công danh rõ ràng:

+ Theo chuyên môn: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao - Chuyên gia - Chuyên gia cấp cao

+ Theo quản lý: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao- Quản lý cấp trung - Quản lý cấp cao - Lãnh đạo cấp trung- Lãnh đạo cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

