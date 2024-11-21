Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Phân tích đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng hạn mức tín dụng:
-Lên phương án vay vốn, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ vay vốn đáp ứng các điều kiện của Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, ...
- Thu thập, theo dõi, cập nhật thông tin, số liệu tài chính của Công ty.
- Đầu mối làm việc với Ngân hàng, cung cấp các hồ sơ và giải trình hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của Ngân hàng.
- Lập FS, mô hình tài chính và các hồ sơ có liên quan đến hồ sơ vay vốn.
- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến các công việc nguồn vốn đầu tư của Công ty.
2. Quản trị vốn đầu tư dự án
- Theo dõi tài sản, nợ vay, các khoản phí bảo lãnh,...
- Tối ưu các tài sản thế chấp, giải chấp tài sản.
- Lên kế hoạch và quản trị dòng tiền dự án.
- Làm việc với ngân hàng về các vấn đề liên quan đến xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các ngành nghề liên quan.
- Có kiến thức về quản lý tài chính, đầu tư, phân tích thị trường.
- Nắm vững các quy định pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, nhà hàng/khách sạn, du lịch.
- Thành thạo Microsoft Office và các phần mềm liên quan phục vụ công việc.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ nhân viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số D4 D22 Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn xã La Phù huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội

