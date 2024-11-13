Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Công nghệ thông tin khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Đông, Chung cư học viện bộ Quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động phân tích thiết kế yêu cầu: tổng hợp và làm rõ yêu cầu, thiết kế mô hình giải pháp, luồng quy trình nghiệp vụ, xây dựng bộ tài liệu đặc tả thiết kế chức năng, thiết kế giao diện mẫu, cung cấp hỗ trợ thông tin cần thiết cho các bên liên quan; lập các tài liệu (URD/BRD, to-be Process, SRS, Mockup/Prototype.
- Đảm nhận vai trò phân tích nghiệp vụ tham gia thực hiện trong các dự án của công ty.
- Thực hiện kiểm thử tính năng hệ thống, kiểm thử tích hợp, xây dựng kịch bản kiểm thử, tổng hợp kết quả kiểm thử đối với các tính năng mới, yêu cầu thay đổi trên sản phẩm phát triển của công ty.
- Đầu mối tiếp nhận yêu cầu chức năng hệ thống, các yêu cầu xuất phát từ định hướng phát triển sản phẩm của Ban Lãnh đạo công ty, các yêu cầu từ phòng ban khác có liên quan và yêu cầu từ phía khách hàng trong trường hợp làm việc tại dự án có sự tham gia trực tiếp của khách hàng công ty.
- Thực hiện công tác đào tạo chức năng hệ thống: lập tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tổ chức thực hiện khoá đào tạo người dùng cuối trong quá trình sử dụng các chức năng, sản phẩm phần mềm của công ty.
- Công tác báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm BA.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng, làm việc với các sản phẩm phần mềm liên quan đến quản lý kế toán tài chính, sản xuất, kho (Misa, Fast, Bravo, Base, ...);
- Có kinh nghiệm tham gia các dự án, nghiệp vụ liên quan như fintech, telecom, banking, quản lý doanh nghiệp, hành chính công, sản xuất.
- Có thể sử dụng các công cụ thiết kế và mô hình hoá như Axure, Figma,...
- Biết sử dụng các công cụ quản lý dự án như Jira, Trello.
- Có kiến thức cơ bản về Database, SQL.
- Yêu cầu khác: Có hiểu biết về quy trình, nghiệp vụ một trong các lĩnh vực: Quản trị dự án, Quản lý quy trình, Quản lý công văn, Chữ ký điện tử.
+) Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực.
- Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của công ty (Gói thu nhập 14-16 tháng lương/ năm).
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các chứng chỉ chuyên môn phục vụ cho công việc.
- Xét tăng bậc lương 1-2 lần/năm.
- Bảo hiểm sức khỏe và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.
- Các hoạt động văn hóa định kì như: Ngày lễ, Sinh nhật Công ty;... Du lịch, team building 2-3 lần/năm.
- Nhân sự ký HĐ chính thức sẽ hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty như các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.


Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu (tầng) 02, 0.04 Tháp A2, Khu chung cư Phức hợp lô M1 (Sarimi), Số 74 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị SaLa, Phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

