Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT

Phân tích đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: 109 Hai Bà Trưng, P. Diên Hồng, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách phân tích kỹ thuật về thị trường hàng hóa. Nhận định, đánh giá xu thế thị trường dựa vào PTKT.
Theo dõi nghiên cứu các nhóm hàng hóa được giao. Sàng lọc, tìm kiếm và đề xuất các ý tưởng đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật.
Phát hiện, phân tích các mốc kỹ thuật quan trọng, xác định thời điểm mua bán, đưa ra chiến lược giao dịch cho các mã cổ phiếu cho khách hàng.
Viết nội dung đánh giá và nhận định thị trường trong bản tin ngày, bản tin tuần, bản tin tháng và các báo cáo khác.
Tham gia phỏng vấn, giao lưu, bình luận thị trường nếu cần
Tham gia đào tạo PTKT cho đội ngũ phân tích
Tham gia chăm sóc tư vấn khách hàng trong các room tư vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học/Cao đẳng trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm PTKT, sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm PTKT.
Am hiểu về các trường phái phân tích kỹ thuật và sử dụng thành thạo ít nhất một trường phái PTKT.
Có khả năng độc lập trong cách đánh giá về xu hướng TTHH.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về phân tích kỹ thuật (CMT) hoặc đã từng có có kinh nghiệm làm Phân tích kỹ thuật tại các Công ty chứng khoán, công ty đầu tư, quỹ đầu tư.
Thành thạo Microsoft Office, kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cao, hoa hồng và thưởng theo năng lực, sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 109 Hai Bà Trưng, P. Diên Hồng, TP.Pleiku, T.Gia Lai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

