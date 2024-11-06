Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 109 Hai Bà Trưng, P. Diên Hồng, TP Pleiku

Phân tích đầu tư

Phụ trách phân tích kỹ thuật về thị trường hàng hóa. Nhận định, đánh giá xu thế thị trường dựa vào PTKT.

Theo dõi nghiên cứu các nhóm hàng hóa được giao. Sàng lọc, tìm kiếm và đề xuất các ý tưởng đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật.

Phát hiện, phân tích các mốc kỹ thuật quan trọng, xác định thời điểm mua bán, đưa ra chiến lược giao dịch cho các mã cổ phiếu cho khách hàng.

Viết nội dung đánh giá và nhận định thị trường trong bản tin ngày, bản tin tuần, bản tin tháng và các báo cáo khác.

Tham gia phỏng vấn, giao lưu, bình luận thị trường nếu cần

Tham gia đào tạo PTKT cho đội ngũ phân tích

Tham gia chăm sóc tư vấn khách hàng trong các room tư vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Đại học/Cao đẳng trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm PTKT, sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm PTKT.

Am hiểu về các trường phái phân tích kỹ thuật và sử dụng thành thạo ít nhất một trường phái PTKT.

Có khả năng độc lập trong cách đánh giá về xu hướng TTHH.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về phân tích kỹ thuật (CMT) hoặc đã từng có có kinh nghiệm làm Phân tích kỹ thuật tại các Công ty chứng khoán, công ty đầu tư, quỹ đầu tư.

Thành thạo Microsoft Office, kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cao, hoa hồng và thưởng theo năng lực, sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT

