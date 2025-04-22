Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền các vấn đề pháp lý về công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty;
Tư vấn cho các phòng/ban về các vấn đề pháp lý phát sinh trong công tác vận hành hoạt động;
Tư vấn, thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xác lập, thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch đó;
Tham gia đóng góp ý kiến pháp lý cho các dự thảo quy trình, quy chế, quy định và các văn bản khác, các sản phẩm kinh doanh và các mẫu biểu liên quan do các phòng/ban làm đầu mối soạn thảo, đồng thời kiểm soát tính phù hợp về pháp lý của các văn bản này trước khi trình cấp có thẩm quyền ký ban hành;
Thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thành lập, thay đổi, chấm dứt hoạt động của các đơn vị trực thuộc của công ty, chi nhánh công ty; Thực hiện các thủ tục nội bộ của công ty như chuyển nhượng cổ phần, hồ sơ cổ đông,...
Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý;
Lưu trữ, quản lý các hồ sơ pháp lý của công ty;
Các công việc khác theo chỉ đạo của BLĐ

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp Đại học Luật, Kinh tế quốc dân,…. các chuyên ngành Luật
Yêu cầu về kinh nghiệm: trên 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Am hiểu luật DN, thương mại, lao động, kinh tế…
Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống, có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người
Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 14-17 triệu
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tăng lương hàng năm...
Chế độ BHXH, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng 13.
Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

