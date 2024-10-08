Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
- Hà Nội: Lô CN4, đường Hạnh Phúc, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Thực hiện soạn thảo, kiểm tra hợp đồng, tài liệu pháp lý
- Kiểm tra tính pháp lý và đảm bảo sự phù hợp, hợp pháp của các văn bản do công ty ban hành
- Hỗ trợ các phòng ban trong công ty trong việc đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa với các đối tác, nhà cung cấp. Lưu trữ, quản lý hợp đồng
- Thực hiện các thủ tục xin cấp các loại Giấy phép (Giấy phép lao động, Giấy chứng nhận ATTP...)
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 04 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, nhạy bén trong công việc
- Chịu được áp lực công việc cao
- Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ BHXH đầy đủ. Tăng lương hàng năm. Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán
- Hưởng 12 ngày phép/ năm
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
