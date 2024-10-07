Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Toà Center point, 110 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn Pháp luật cho Ban điều hành và các đơn vị liên quan (10%) - Tư vấn việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh: Giấy phép kinh doanh, Etiket, Bảng hiệu, chất lượng sản phẩm, ... - Tư vấn pháp luật về sử dụng Lao động, hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, ... - Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan tới pháp luật hiện hành 2. Thực hiện các thủ tục pháp lý và quản lý hồ sơ Giấy đăng ký kinh doanh toàn công ty (40%) - Nhận phiếu thông tin thành lập, thay đổi, giải thể, ... Chi nhánh, đăng ký kinh doanh, trình TGĐ ký duyệt - Làm thông báo và quyết định thành lập, thay đổi, giải thể, ... - Quy định quản lý và sử dụng con dấu 3. Xem xét các hợp đồng kinh tế ký kết với chi nhánh (30%) - Lưu hợp đồng thuê mặt bằng chi nhánh, cửa hàng - Xem xét các hợp đồng ký kết với công ty. - Tính pháp lý của chủ thể ký hợp đồng - Xem xét nội dung các điều liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai bên. - Thẩm định giấy tờ pháp lý và hợp đồng thuê mặt bằng 4. Xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh hệ thống phân quyền ủy quyền (10%) - Phối hợp với đơn vị xây dựng, kiểm soát và điểu chỉnh hệ thống phân quyền ủy quyền toàn bộ chi nhánh. - Truyền thông quy định về phân quyền, ủy quyền và thực hiện các quyết định ủy quyền. - Triển khai phân quyền, ủy quyền được duyệt từ công ty - Thực hiện các Quyết định khác tại chi nhánh 5. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo (10%) - Cập nhật và Ban hành văn bản PL mới cho chi nhánh - Cập nhật các thông tin về cửa hàng lên hệ thống - Tiếp khách, thanh tra... khi có yêu cầu, tạo mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành có liên quan - Tham gia xử lý tranh chấp Hợp đồng, tranh chấp Dân sự - Đào tạo, phổ biến kiến thức pháp luật. - Biên soạn các chuyên đề PL
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật kinh doanh, ....
- Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. (Phụ trách mảng pháp chế, pháp luật lao động của các đơn vị tương đương)
- Có kiến thức, hiểu biết pháp luật về tố tụng, doanh nghiệp, dân sự, tiếp đón các đoàn thanh tra Sở, ban ngành..
- Sử dụng tốt office văn phòng, soạn thảo văn bản pháp lý và hồ sơ liên quan
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, lập luận thuyết phục
- Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty .... Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất