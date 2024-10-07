Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
- Hà Nội: Số 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty
Tham gia đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng với đối tác, khách hàng
Tư vấn pháp lý cho các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến luật đất đai, luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản
Nghiên cứu, cập nhật và phổ biến các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực bất động sản
Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ của công ty
Đại diện công ty làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề pháp lý
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật
Kinh nghiệm 3 năm tại vị trí tương đương tại các công ty bất động sản
Nắm chắc luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin tốt
Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng chuyên nghiệp
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 15tr-18tr + thưởng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực pháp lý bất động sản
Được đào tạo chuyên sâu về pháp lý trong lĩnh vực bất động sản
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
