Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty Tham gia đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng với đối tác, khách hàng Tư vấn pháp lý cho các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến luật đất đai, luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản Nghiên cứu, cập nhật và phổ biến các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực bất động sản Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ của công ty Đại diện công ty làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề pháp lý
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật Kinh nghiệm 3 năm tại vị trí tương đương tại các công ty bất động sản Nắm chắc luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin tốt Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng chuyên nghiệp Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15tr-18tr + thưởng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực pháp lý bất động sản Được đào tạo chuyên sâu về pháp lý trong lĩnh vực bất động sản Có cơ hội thăng tiến trong công việc Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 66 Cốm Vòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

