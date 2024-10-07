Tuyển Chuyên viên pháp chế NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn pháp lý, chính sách pháp luật phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tư vấn soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Nghiên cứu các văn bản pháp luật, chính sách pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty để phổ biến, cập nhật cho các Đơn vị/phòng/ban; Nghiên cứu phân tích các dự án liên quan đến pháp lý Tham gia xây dựng, tư vấn pháp lý về hệ thống quy trình, quy định, quy chế và các văn bản định chế của Công ty liên quan đến pháp lý Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng, thỏa thuận của Công ty Quản lý, theo dõi, điều phối các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho Công ty. Là đầu mối liên hệ, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý Đại diện/đầu mối pháp lý cho Công ty để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện với các cá nhân, tổ chức. Liên hệ, làm việc với Cơ quan Quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện. Phối hợp với các đơn vị để xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu cần).
Tư vấn pháp lý, chính sách pháp luật phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
Tư vấn soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
Nghiên cứu các văn bản pháp luật, chính sách pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty để phổ biến, cập nhật cho các Đơn vị/phòng/ban; Nghiên cứu phân tích các dự án liên quan đến pháp lý
Tham gia xây dựng, tư vấn pháp lý về hệ thống quy trình, quy định, quy chế và các văn bản định chế của Công ty liên quan đến pháp lý
Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng, thỏa thuận của Công ty
Quản lý, theo dõi, điều phối các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho Công ty. Là đầu mối liên hệ, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý
Đại diện/đầu mối pháp lý cho Công ty để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện với các cá nhân, tổ chức. Liên hệ, làm việc với Cơ quan Quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện. Phối hợp với các đơn vị để xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu cần).

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật kinh doanh, ....
- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. (Phụ trách mảng pháp chế, pháp luật lao động của các đơn vị ưu tiên mảng bán lẻ/dịch vụ)
- Có kiến thức, hiểu biết pháp luật về tố tụng, doanh nghiệp, dân sự
- Sử dụng tốt office văn phòng, soạn thảo văn bản pháp lý và hồ sơ liên quan
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, lập luận thuyết phục
- Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ tăng lương hàng năm,
- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, chế độ ngày phép năm ;
- Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
- Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
- Tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

