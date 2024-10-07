Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhân Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

– Thực hiện rà soát tính pháp lý Hợp đồng, văn bản có liên quan đến rủi ro pháp lý, ngăn ngừa rủi ro trong Công ty.

– Soạn thảo, chuẩn hoá, ban hành: Hợp đồng mẫu, giấy tờ pháp lý, hồ sơ giao dịch; Hợp đồng/thoả thuận Đặt cọc với khách hàng cá nhân/tổ chức; Hợp đồng/thỏa thuận liên quan đến hoạt động đầu tư, huy động vốn của Công ty trong quá trình kinh doanh, triển khai thực hiện Dự Án; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hợp đồng mua bán.

– Hỗ trợ các phòng ban soạn thảo, chỉnh sửa văn bản, hồ sơ, hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam; Kiểm tra tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng Công ty ban hành, ký kết.

– Nghiên cứu cập nhật thường xuyên các thông tin, văn bản ban hành ảnh hưởng đến Công ty để tư vấn hướng dẫn cho các đơn vị khi có yêu cầu.

– Tham mưu tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động Công ty: Luật Doanh nghiệp, luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...

– Tư vấn và tham gia giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề luật sư

– Có kinh nghiệm từ 5 năm làm việc ở vị trí tương đương.

– Năm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững về Pháp luật Việt Nam đặc biệt pháp luật Doanh nghiệp, kinh doanh BĐS, xây dựng, đấu thầu, đầu tư.

– Sử dụng thành thạo Word, excel, powerpoint...

– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, phản biện, quản lý và quản lý mối quan hệ tốt.

– Kỹ năng tổ chức công việc, quản trị rủi ro, giải quyết vấn đề

– Kỹ năng phản biện, trình bày.

– Trung thực, thái độ cầu tiến, nhanh nhẹn có tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhân Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 15.000.000 - 20.000.000 (Thoả thuận theo năng lực).

- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc,...

- Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.

- Các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, BHTN theo quy định.

- Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được làm việc môi trưởng năng động, trẻ trung, thân thiện và công bằng.

- Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhân Bình

