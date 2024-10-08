Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tham mưu cho lãnh đạo về thủ tục hành chính pháp lý đầu tư, công tác quy hoạch, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, cấp, đổi, điều chỉnh, thu hồi giấy Chứng nhận đầu tư các dự án BĐS, Khu công nghiệp, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.
- Soạn thảo, rà soát và tham gia đàm phán các hợp đồng liên doanh, hợp đồng mua bán cổ phần với đối tác/nhà đầu tư; phối hợp triển khai các dự án hợp tác/đầu tư với nhà đầu tư;
- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình xây dựng, phát triển và kinh doanh bất động sản, bao gồm: tư vấn, rà soát và tham gia đàm phán các hợp đồng ký kết với nhà thầu để xây dựng dự án; tư vấn và tham gia hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng; tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh, chính sách bán hàng để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật;
- Tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật lao động,...
- Hỗ trợ các phòng ban soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, hồ sơ, Hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;
- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các thông tin, văn bản ban hành mới ảnh hưởng đến Công ty để tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị khi có yêu cầu;
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;
- Thời gian làm việc từ 8h – 17h (T2 – T6), nghỉ T7 & CN.
Thời gian làm việc
- Địa điểm Văn phòng làm việc: Tầng 17, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Địa điểm Văn phòng làm việc:

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 30 - 36 tuổi, tốt nghiệp Bằng Cử nhân Luật chính quy trở lên Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã làm chủ đầu tư BĐS dự án nghỉ dưỡng Am hiểu các kiến thức về Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật quy hoạch, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản... và các văn bản dưới Luật Hiểu rõ các trình tự thủ tục pháp lý, các quy định hiện hành liên quan lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, ... Tư duy pháp lý rõ ràng; khả năng phân tích tình huống, nhận diện vấn đề pháp lý tốt; khả năng vận dụng quy định pháp luật vào giải quyết vấn đề pháp lý thông minh, linh hoạt; kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm pháp lý & khả năng hùng biện tốt Tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Nam/Nữ từ 30 - 36 tuổi, tốt nghiệp Bằng Cử nhân Luật chính quy trở lên
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã làm chủ đầu tư BĐS dự án nghỉ dưỡng
Am hiểu các kiến thức về Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật quy hoạch, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản... và các văn bản dưới Luật
Hiểu rõ các trình tự thủ tục pháp lý, các quy định hiện hành liên quan lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, ...
Tư duy pháp lý rõ ràng; khả năng phân tích tình huống, nhận diện vấn đề pháp lý tốt; khả năng vận dụng quy định pháp luật vào giải quyết vấn đề pháp lý thông minh, linh hoạt; kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm pháp lý & khả năng hùng biện tốt
Tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Môi trường nhân sự ổn định Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Phụ cấp ăn trưa 730K/tháng, khám sức khỏe định kỳ theo quy định Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, Lương tháng 13, 13+, tặng quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty và CBNV. Du lịch tham quan, teambuilding hàng quý, hàng năm Cơ chế Review lương hàng năm, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, background đồng đội phong phú đa dạng, tôn trọng sự khác biệt.
Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Môi trường nhân sự ổn định
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Phụ cấp ăn trưa 730K/tháng, khám sức khỏe định kỳ theo quy định
Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, Lương tháng 13, 13+, tặng quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty và CBNV.
Du lịch tham quan, teambuilding hàng quý, hàng năm
Cơ chế Review lương hàng năm, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, background đồng đội phong phú đa dạng, tôn trọng sự khác biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

