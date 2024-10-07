Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty CP Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vinhomes
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty CP Vinhomes

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty CP Vinhomes

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Technopark, KĐT Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo hồ sơ và làm thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thành lập, thay đổi, chấm dứt hoạt động của Công ty, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác Soạn thảo các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Theo dõi, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch ủy quyền, soạn thảo Giấy ủy quyền phù hợp với Quy hoạch ủy quyền và hoạt động kinh doanh của Công ty/chi nhánh • Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tập đoàn, Ban lãnh đạo Công ty Thực hiện dự thảo hoặc thẩm định pháp lý các hợp đồng/thỏa thuận/văn bản theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và/hoặc các đơn vị/bộ phận của Công ty/chi nhánh Xây dựng hợp đồng mẫu hoặc điều chỉnh hợp đồng mẫu trên cơ sở phối hợp với các bộ phận có liên quan Xây dựng hoặc thẩm định pháp lý các quy định/quy chế nội bộ của Công ty/chi nhánh khi có yêu cầu Tư vấn về quy định pháp luật và/hoặc phương án xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty/chi nhánh Tham gia ý kiến và tổng hợp ý kiến của các cơ sở/bộ phận đối với dự thảo văn bản quy pháp pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu Thực hiện rà soát báo cáo tuân thủ pháp luật của các cơ sở/bộ phận và tổng hợp lập báo cáo tuân thủ pháp luật của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật trở lên Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu về Luật đất đai, Luật đầu tư - xây dựng, Luật kinh doanh BĐS và Luật nhà ở là một lợi thế Am hiểu các quy định pháp luật về Quy hoạch, quy trình đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật,... Am hiểu các loại hợp đồng trong xây dựng Ưu tiên ứng viên đã làm trong Văn phòng Luật sư hoặc lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản
Tại Công ty CP Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm Được tham gia bảo hiểm theo quy định & hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn của TĐ Vingroup. Hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup (thưởng tháng lương 13, thưởng cá nhân xuất sắc, chăm sóc sức khỏe, hưởng các chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm của Tập đoàn [Vinhomes, Vinfast, Vinmec,...], phụ cấp ăn trưa, quà/thưởng lễ tết....) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vinhomes

Công ty CP Vinhomes

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

