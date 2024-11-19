Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Pháp chế

Tham mưu, tư vấn, đưa ra ý kiến pháp lý liên quan đến toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Tham gia soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, chứng từ (mua bán, dịch vụ, thuê, kinh doanh...), các thỏa thuận, các văn bản pháp lý để bảo đảm tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của công ty.

Tổ chức quản lý và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu pháp lý quan trọng, đảm bảo tính chính xác và an toàn.

Theo dõi và cập nhật kịp thời các thay đổi về luật pháp và các quy định có liên quan, từ đó tư vấn cho ban lãnh đạo để điều chỉnh các quy trình, chính sách phù hợp.

Xác định và phân tích các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các hoạt động kinh doanh và đề xuất biện pháp phòng ngừa.

Tham gia giải quyết tranh chấp pháp lý và làm việc với các cơ quan pháp luật nếu cần thiết.

Tham gia vào các thủ tục xin cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động cho công ty và các dự án cụ thể.

Kiểm soát tuân thủ

Kiểm tra, giám sát, đánh giá tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình nội bộ của các phòng ban trong Công ty.

Đảm bảo mọi hoạt động vận hành của Công ty đều tuân thủ các quy định pháp luật.

Định kỳ lập kế hoạch kiểm soát tuân thủ trình Cấp thẩm quyền.

Xác định các rủi ro liên quan đến việc tuân thủ và đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa vi phạm.

Đưa ra các đề xuất cải thiện quy trình làm việc để tăng cường sự tuân thủ và hiệu quả hoạt động của công ty.

Tham gia thẩm định việc soạn thảo các chính sách, quy trình và quy định nội bộ để tham mưu cho Cấp thẩm quyền phù hợp với luật pháp và yêu cầu của công ty.

Chuẩn bị và trình bày các báo cáo định kỳ về tình trạng tuân thủ của công ty và các phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Hỗ trợ trong các cuộc điều tra nội bộ về các hành vi vi phạm quy định; lập báo cáo về kết quả điều tra và đề xuất biện pháp xử lý.

Các nhiệm vụ phụ :

Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký, bảo vệ quyền lợi của công ty, bảo vệ tài sản trí tuệ và các quyền lợi pháp lý khác.

Tổ chức các buổi đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên về pháp luật, quy định nội bộ và quy trình tuân thủ.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cử nhân

Chuyên ngành: Luật, Quản trị, Kinh tế

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm Pháp chế tại doanh nghiệp. Kiến thức sâu rộng về pháp luật và quản trị nội bộ. Tư duy logic và chú ý đến chi tiết.

Kiến thức vững về pháp luật doanh nghiệp, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, và các quy định pháp lý khác.

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý, khả năng viết và ngôn ngữ tốt.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và giải quyết các vấn đề pháp lý.

Kỹ năng giao tiếp chủ động, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.

Kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin.

Kỹ năng phân tích và đánh giá rủi ro pháp lý.

Kỹ năng quản lý thời gian.

Kỹ năng thuyết trình.

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề.

Thành thạo MS Office, Excel, PowerPoint.

Ngoại ngữ: Tiếng Việt lưu loát, Tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể đọc và dịch tài liệu

Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; chính sách lương và phúc lợi cạnh tranh.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Du lịch hàng năm, team building, hoạt động event nội bộ sôi nổi, hấp dẫn;

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng năng suất;

Phụ cấp cơm trưa, trang thiết bị phục vụ công việc và phụ cấp giữ xe;

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp;

Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin