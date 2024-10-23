Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn pháp lý và kiểm soát rủi ro: Tư vấn pháp lý liên quan đến các hoạt động của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Tư vấn và đánh giá các vấn đề liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu pháp lý khác. Soạn thảo tài liệu và tuân thủ: Soạn thảo và kiểm tra các tài liệu pháp lý, quy trình và quy định. Phổ biến các tài liệu pháp lý và quy định mới nhất cho toàn bộ công ty. Hỗ trợ xây dựng quy trình nội bộ và các biện pháp tuân thủ pháp luật. Làm việc với cơ quan nhà nước: Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề pháp lý. Nghiên cứu và cập nhật quy định pháp luật: Nghiên cứu và theo dõi các cập nhật về quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Công bố thông tin: Thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu. Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là luật doanh nghiệp.

Khả năng sử dụng tiếng Anh khá (cả kỹ năng viết và nói) để xử lý tài liệu pháp lý và giao tiếp với các bên liên quan.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

