Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Chuyên viên pháp chế

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Tư vấn pháp lý và kiểm soát rủi ro: Tư vấn pháp lý liên quan đến các hoạt động của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Tư vấn và đánh giá các vấn đề liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu pháp lý khác. Soạn thảo tài liệu và tuân thủ: Soạn thảo và kiểm tra các tài liệu pháp lý, quy trình và quy định. Phổ biến các tài liệu pháp lý và quy định mới nhất cho toàn bộ công ty. Hỗ trợ xây dựng quy trình nội bộ và các biện pháp tuân thủ pháp luật. Làm việc với cơ quan nhà nước: Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề pháp lý. Nghiên cứu và cập nhật quy định pháp luật: Nghiên cứu và theo dõi các cập nhật về quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Công bố thông tin: Thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu. Các công việc khác được giao.
Gói lương cạnh tranh theo năng lực. Xem xét tăng lương 1 lần/năm. Trợ cấp ăn trưa và trợ cấp di chuyển. Được chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm tai nạn 24/24 (BẢO HIỂM Y TẾ) và Bảo hiểm xã hội với gói lương 100%. Gói bảo hiểm y tế tại PJICO. Tham gia các chương trình đào tạo của công ty. Hỗ trợ chi phí khi tham gia các khóa đào tạo của công ty. Tiền thưởng bao gồm: KPI thưởng, kết quả kinh doanh cuối năm và thưởng Tết từ 3 đến 6 tháng lương (bao gồm tháng thứ 13). Ngày nghỉ: 12 ngày/năm đối với cấp bậc nhân viên.
Gói lương cạnh tranh theo năng lực.
Xem xét tăng lương 1 lần/năm.
Trợ cấp ăn trưa và trợ cấp di chuyển.
Được chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm tai nạn 24/24 (BẢO HIỂM Y TẾ) và Bảo hiểm xã hội với gói lương 100%.
Gói bảo hiểm y tế tại PJICO.
Tham gia các chương trình đào tạo của công ty.
Hỗ trợ chi phí khi tham gia các khóa đào tạo của công ty.
Tiền thưởng bao gồm: KPI thưởng, kết quả kinh doanh cuối năm và thưởng Tết từ 3 đến 6 tháng lương (bao gồm tháng thứ 13).
Ngày nghỉ: 12 ngày/năm đối với cấp bậc nhân viên.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

