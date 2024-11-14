Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về tính pháp lý và đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của công ty là hợp pháp;

Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch các hợp đồng thuê mặt bằng, mua bán cung cấp hàng hoá,.... Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư... văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty và cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho các cấp quản lý.

Cố vấn, đề xuất, giải đáp cho ban giám đốc, các phòng ban về pháp luật;

Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, đăng kí kinh doanh, giấy phép thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty.

Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.

Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định

Soạn thảo xây dựng các văn bản, quy chế nội bộ

Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công.

Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty.

Đi công tác cùng ban giám đốc theo yêu cầu của công việc.

Báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Am hiểu pháp luật, đặc biệt các văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty;

● Hiểu biết cơ bản về hệ thống pháp lý tại Việt Nam;

● Hiểu biết cơ bản về cơ cấu, bộ máy tổ chức;

● Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc;

● Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục; có khả năng diễn đạt pháp luật trôi chảy, thoát ý;

● Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức hiệu quả;

● Kỹ năng ngoại ngữ: Biết Tiếng Trung;

● Trung thực, cẩn thận, chắc chắn, đáng tin cậy và có trách nhiệm cao;

● Tin học văn phòng tốt;

● Tư duy sâu rộng, nhận thức tiếp thu nhanh;

● Khả năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và chế độ phúc lợi hấp dẫn.

- Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến trong sự nghiệp.

- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin