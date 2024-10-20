Tuyển Chuyên viên pháp chế RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên pháp chế RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Chuyên viên pháp chế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Vinhomes Landmark 1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh

Tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến hoạt động của công ty. Thay mặt công ty tham gia tố tụng, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến pháp lý của công ty. Cung cấp tư vấn pháp lý cho các bộ phận trong công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý, nhân sự, tài chính, v.v. Soạn thảo, thẩm định, rà soát các hợp đồng, văn bản pháp lý, quy chế, quy định nội bộ của công ty. Tham gia đàm phán, thương lượng với các đối tác, khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng, giao dịch. Làm việc với các cơ quan Công an/Tòa án/Thi hành án và/hoặc cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện các biện pháp tố giác, khởi kiện, thi hành án để giải quyết các công nợ xấu của Công ty. Theo dõi, cập nhật các văn bản pháp luật mới, các thay đổi về pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Độ tuổi từ năm 1993 trở lên. Kinh nghiệm từ 05 năm ở vị trí tương đương. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật. Ưu tiên người có chứng chỉ hành nghề Luật sư, Thẻ Luật sư. Có kiến thức vững chắc về Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Thuế, Luật Đầu tư, v.v. Có nhiều kinh nghiệm tham gia tố tụng tại Tòa án, làm việc với các Sở ban ngành. Nắm vững các kỹ năng tư vấn pháp lý, soạn thảo văn bản pháp lý, đàm phán thương lượng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, giải quyết vấn đề hiệu quả.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Akuruhi, 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

