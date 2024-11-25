Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Soạn thảo, rà soát hợp đồng, tài liệu pháp lý của Công ty (40%)

Trực tiếp hoặc tham gia vào việc soạn thảo các tài liệu, văn bản pháp lý và các hợp đồng, thỏa thuận của Công ty.

Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các văn bản, hợp đồng mà Công ty ban hành, ký kết, tính hợp pháp của những giao dịch mà Công ty thực hiện.

Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban liên quan trong trao đổi, đàm phán Hợp đồng, giao dịch để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty.

Xây dựng, kiểm tra và quản lý hệ thống chính sách của Công ty (20%)

Tham gia việc kiểm tra, rà soát, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình nội bộ để đảm bảo rằng các chính sách hiện đang được ban hành và thực hiện trong Công ty là phù hợp với vận hành cũng như quy định trong pháp luật hiện hành.

Khi được yêu cầu, có thể nghiên cứu, đánh giá những yếu tố rủi ro có thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến các quyết định, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đề xuất ra những biện pháp phòng ngừa, khắc phục hiệu quả.

Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến pháp lý với bên ngoài (20%)

Chuẩn bị và tiến hành các hồ sơ pháp lý, thủ tục như: đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề ...

Liên hệ trao đổi, làm việc với các đối tác, cơ quan tổ chức bên ngoài theo yêu cầu của Ban giám đốc, cấp phụ trách (nếu có).

Tham gia các hoạt động tố tụng, các công việc liên hệ trao đổi với cơ quan nhà nước, các đối tác bên ngoài theo phân công từ Ban giám đốc, cấp có thẩm quyền nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Công ty.

Tham gia tư vấn, đào tạo pháp lý cập nhật quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty (20%)

Tư vấn về các vấn đề pháp lý thường xuyên, đột xuất phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Tham gia đào tạo, giải thích các vấn đề pháp lý, các quy trình quy định trong Công ty theo yêu cầu.

Chịu trách nhiệm quản lý các hồ sơ, văn bản pháp lý có liên quan công việc mình phụ trách.

Cập nhật, nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực Công ty đang hoạt động để làm báo cáo, bản cập nhật định kỳ, đột xuất.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Tốt nghiệp Đại học ngành Luật trở lên

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (in-house) tại các tập trong nước hoặc đa quốc gia

Nắm vững và hiểu sâu các quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lương tháng 13 khi là nhân viên chính thức

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ

Cơ hội được làm việc với đối tác nước ngoài và nâng cao kỹ năng khi làm việc tại Tập đoàn

