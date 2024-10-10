Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo/chỉnh sửa/xem xét/cho ý kiến đối với các hợp đồng, thỏa thuận, công văn và các văn bản khác của Công ty; Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép, hồ sơ bổ nhiệm nhân sự, hồ sơ pháp lý khác theo yêu cầu của Quản lý Chức năng; Kiểm tra tính tuân thủ của các quy định, quy trình, chính sách nội bộ của Công ty theo quy định pháp luật; Đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý đối với các câu hỏi của Quản lý Chức năng Pháp chế và Tuân thủ cùng các Chức năng khác trong Công ty...; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (ĐH Luật, ĐH Kinh tế Luật).

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

3. Kỹ năng: Đàm phán, tranh luận, trình bày vấn đề tốt.

4. Yêu cầu khác:

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong môi trường áp lực lớn; Sẵn sàng làm việc ngoài giờ; Có tinh thần trách nhiệm và tập trung cao trong công việc; Thân thiện, có tinh thần làm việc tập thể; Tiếng Anh trung bình khá.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương; Ký hợp đồng lao động chính thức; Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí; 15 ngày phép năm & 01 ngày lễ Giáng sinh; Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ; Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực; Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.