Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72 Nguyễn Cư Trinh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phụ trách chính về công tác pháp chế hợp đồng thương mại (Commercial Contracts):
Soạn thảo, rà soát, cập nhật và lưu trữ hợp đồng thương mại, đảm bảo tính pháp lý, tối ưu hóa quyền lợi và tuân thủ quy định pháp luật.
Tư vấn pháp lý, giải thích điều khoản hợp đồng, hỗ trợ đàm phán và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.
Xây dựng quy trình quản lý hợp đồng, đánh giá và kiểm soát rủi ro pháp lý, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Hỗ trợ xử lý tranh chấp, phối hợp với đối tác bên ngoài và đề xuất giải pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi công ty.
2. Phối hợp phụ trách các công tác pháp chế, pháp lý khác:
Phối hợp với đối tác bên ngoài & trợ giúp các phòng ban nội bộ về các vấn đề pháp chế, pháp lý khác trong công ty, bao gồm:
Quản lý và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động và các tài liệu pháp lý khác của công ty.
Thực hiện đăng ký, gia hạn và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của công ty, bao gồm thương hiệu, bản quyền và các tài sản trí tuệ khác; làm việc với cơ quan chức năng và đối tác pháp lý để đảm bảo quyền lợi của công ty.
Quản lý các vấn đề về pháp lý với các đối tượng bên ngoài công ty.
Nghiên cứu những quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động của công ty.
Cập nhật các quy định, bổ sung mới về pháp luật hiện hành.
Hỗ trợ tham gia soạn thảo các tài liệu hệ thống quản lý, các văn bản đối nội, đối ngoại có giá trị pháp lý theo sự phân công.
3. Phối hợp và giám sát về chuyên môn đối với đối tác cung cấp dịch vụ pháp chế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế thương mại hoặc pháp lý hợp đồng.
Kinh nghiệm
Năng lực kiến thức và chuyên môn:
Cử nhân Luật (ưu tiên có chứng chỉ hành nghề).
Có kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng luật, ưu tiên có kinh nghiệm tham gia tố tụng dân sự.
Tiếng Anh tốt là một lợi thế, ưu tiên kỹ năng viết.
Am hiểu luật thương mại quốc tế là một lợi thế.
Kỹ năng:
Kỹ năng
Kỹ năng soạn thảo, phân tích và quản lý hợp đồng thương mại.
Khả năng giao tiếp, đàm phán và tư vấn pháp lý.
Kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp, làm việc độc lập và có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng diễn đạt rõ ràng các khái niệm pháp lý cho những người không chuyên về pháp lý.
Tính cách: Trung thực, tỉ mỉ, tư duy logic, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Tính cách
Yêu cầu khác:
Yêu cầu khác
Bảo mật thông tin tối đa.
Thành thạo các công cụ văn phòng, nhanh nhạy với các phần mềm công nghệ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng trang sức cao cấp, ngành hàng bán lẻ các sản phẩm cao cấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng cuối năm lên đến 3 tháng lương tùy vào tình hình kinh doanh.
Thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có ý tưởng đóng góp bổ ích cho việc vận hành, hoạt động của công ty.
Thưởng lễ, tết; thưởng sinh nhật.
Các chế độ phúc lợi về BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Review lương: 1 năm/ lần.
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
Team building hằng năm và các hoạt động nội bộ khác của công ty như: Happy Day, 08/03, 20/10, Trung Thu, Noel, YEP,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

