Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT

Chuyên viên pháp chế

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Quách Văn Tuấn, P12, Q Tân Bình, Tân Bình

Chịu trách nhiệm tư vấn, thực hiện và hướng dẫn đội ngũ của doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến pháp lý. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết. Tham gia giải quyết trực tiếp những tranh chấp có tính pháp lý của Công ty. Xây dựng phương pháp quản trị rủi ro và đưa ra lời khuyên, biện pháp ngăn ngừa về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra cho BGĐ. Chịu trách nhiệm liên hệ với Đơn vị bên ngoài để thực hiện việc đánh giá ISO. Đầu mối cung cấp thông tin hoặc nhận phản hồi với các phòng ban khác để đảm bảo việc thực hiện đánh giá ISO hoàn thành đúng thời gian quy định. Quản lý, tổ chức triển khai các dự án được chỉ định. Chịu trách nhiệm trong việc thương thảo hợp đồng, review các điều khoản trong hợp đồng. Quản lý các chi phí liên quan đến dự án và nhân viên dự án theo quy định công ty. Phối hợp với Kế toán để hoàn thành bảo lãnh. Các công việc trợ lý theo chỉ đạo, phân công của GĐ.
Chịu trách nhiệm tư vấn, thực hiện và hướng dẫn đội ngũ của doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến pháp lý. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết. Tham gia giải quyết trực tiếp những tranh chấp có tính pháp lý của Công ty. Xây dựng phương pháp quản trị rủi ro và đưa ra lời khuyên, biện pháp ngăn ngừa về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra cho BGĐ.
Chịu trách nhiệm liên hệ với Đơn vị bên ngoài để thực hiện việc đánh giá ISO. Đầu mối cung cấp thông tin hoặc nhận phản hồi với các phòng ban khác để đảm bảo việc thực hiện đánh giá ISO hoàn thành đúng thời gian quy định.
Quản lý, tổ chức triển khai các dự án được chỉ định. Chịu trách nhiệm trong việc thương thảo hợp đồng, review các điều khoản trong hợp đồng. Quản lý các chi phí liên quan đến dự án và nhân viên dự án theo quy định công ty. Phối hợp với Kế toán để hoàn thành bảo lãnh.
Các công việc trợ lý theo chỉ đạo, phân công của GĐ.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Luật Có chứng chỉ Luật sư (bắt buộc). Có từ 03-04 năm kinh nghiệm tại vị trí Pháp chế Công ty hoặc chuyên viên Tư vấn Pháp luật. Có kinh nghiệm về pháp chế dự án (là lợi thế). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn Doanh nghiệp trong lĩnh vực Thiết bị Y tế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Luật
Có chứng chỉ Luật sư (bắt buộc).
Có từ 03-04 năm kinh nghiệm tại vị trí Pháp chế Công ty hoặc chuyên viên Tư vấn Pháp luật. Có kinh nghiệm về pháp chế dự án (là lợi thế).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn Doanh nghiệp trong lĩnh vực Thiết bị Y tế

Lương tháng 13, thưởng năm, thưởng hiệu quả công việc. Phụ cấp chi phí, xe đưa đón khi đi công tác Công ty đóng BHXH 100%, BHSK Review lương hàng năm Du lịch, nghỉ mát: 01 lần/năm. Chính sách sinh nhật, hiếu - hỷ, ngày lễ (08/3, 20/10, Quốc Khánh, Tết DL, Sinh Nhật, Trung Thu....)
Lương tháng 13, thưởng năm, thưởng hiệu quả công việc.
Phụ cấp chi phí, xe đưa đón khi đi công tác
Công ty đóng BHXH 100%, BHSK
Công ty đóng BHXH 100%
Review lương hàng năm
Du lịch, nghỉ mát: 01 lần/năm.
Chính sách sinh nhật, hiếu - hỷ, ngày lễ (08/3, 20/10, Quốc Khánh, Tết DL, Sinh Nhật, Trung Thu....)

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

