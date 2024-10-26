Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Quách Văn Tuấn, P12, Q Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm tư vấn, thực hiện và hướng dẫn đội ngũ của doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến pháp lý. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết. Tham gia giải quyết trực tiếp những tranh chấp có tính pháp lý của Công ty. Xây dựng phương pháp quản trị rủi ro và đưa ra lời khuyên, biện pháp ngăn ngừa về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra cho BGĐ.

Chịu trách nhiệm liên hệ với Đơn vị bên ngoài để thực hiện việc đánh giá ISO. Đầu mối cung cấp thông tin hoặc nhận phản hồi với các phòng ban khác để đảm bảo việc thực hiện đánh giá ISO hoàn thành đúng thời gian quy định.

Quản lý, tổ chức triển khai các dự án được chỉ định. Chịu trách nhiệm trong việc thương thảo hợp đồng, review các điều khoản trong hợp đồng. Quản lý các chi phí liên quan đến dự án và nhân viên dự án theo quy định công ty. Phối hợp với Kế toán để hoàn thành bảo lãnh.

Các công việc trợ lý theo chỉ đạo, phân công của GĐ.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Luật

Có chứng chỉ Luật sư (bắt buộc).

Có từ 03-04 năm kinh nghiệm tại vị trí Pháp chế Công ty hoặc chuyên viên Tư vấn Pháp luật. Có kinh nghiệm về pháp chế dự án (là lợi thế).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn Doanh nghiệp trong lĩnh vực Thiết bị Y tế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng năm, thưởng hiệu quả công việc.

Phụ cấp chi phí, xe đưa đón khi đi công tác

Công ty đóng BHXH 100%

Review lương hàng năm

Du lịch, nghỉ mát: 01 lần/năm.

Chính sách sinh nhật, hiếu - hỷ, ngày lễ (08/3, 20/10, Quốc Khánh, Tết DL, Sinh Nhật, Trung Thu....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT

