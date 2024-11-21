Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Quận 5

Chúng tôi đang tìm kiếm Legal Executive phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:

Tư vấn và Hỗ trợ Pháp lý

Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty về các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đánh giá và phân tích các rủi ro pháp lý tiềm ẩn, đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro.

Theo dõi và cập nhật các thay đổi pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của công ty

Phối hợp với Các Bộ phận để hỗ trợ tư vấn về pháp luật liên quan: Sản phẩm, Kế toán, Nhân sự, Xuất nhập khẩu...

Soạn thảo và Rà soát Hợp đồng

Soạn thảo, rà soát và quản lý các hợp đồng thương mại, hợp đồng đối tác, và các văn bản pháp lý khác.

Đảm bảo các hợp đồng tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của công ty.

Quản lý Tuân thủ và Rủi ro Pháp lý

Xây dựng và thực hiện các quy trình nội bộ để đảm bảo tuân thủ pháp luật (compliance).

Thực hiện đánh giá tác động pháp lý đối với các chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty.

Đại diện Công ty trong các vụ việc pháp lý hoặc tranh chấp với đối tác, khách hàng, hoặc cơ quan nhà nước.

Làm việc với các luật sư bên ngoài khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công ty

Tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về các vấn đề pháp luật liên quan đến ngành nghề của công ty, chính sách pháp lý và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của nhân viên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (ưu tiên có chứng chỉ hành nghề luật sư).

Có kiến thức về luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật lao động và các quy định pháp lý liên quan đến ngành nghề của công ty.

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, ưu tiên tại các công ty thương mại, xuất nhập khẩu, phần mềm hoặc công nghệ.

Kỹ năng soạn thảo và rà soát hợp đồng chuyên nghiệp.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và quản lý rủi ro pháp lý.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh pháp lý là một lợi thế.

Tư duy logic, cẩn thận và trung thực.

Khả năng tự định hướng, tự lập và chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm sức khỏe PTI

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm

Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn...

