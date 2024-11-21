Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
- Hồ Chí Minh: Số 3 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Chúng tôi đang tìm kiếm Legal Executive phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Legal Executive
CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:
Tư vấn và Hỗ trợ Pháp lý
Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty về các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Đánh giá và phân tích các rủi ro pháp lý tiềm ẩn, đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro.
Theo dõi và cập nhật các thay đổi pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của công ty
Phối hợp với Các Bộ phận để hỗ trợ tư vấn về pháp luật liên quan: Sản phẩm, Kế toán, Nhân sự, Xuất nhập khẩu...
Soạn thảo và Rà soát Hợp đồng
Soạn thảo, rà soát và quản lý các hợp đồng thương mại, hợp đồng đối tác, và các văn bản pháp lý khác.
Đảm bảo các hợp đồng tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của công ty.
Quản lý Tuân thủ và Rủi ro Pháp lý
Xây dựng và thực hiện các quy trình nội bộ để đảm bảo tuân thủ pháp luật (compliance).
Thực hiện đánh giá tác động pháp lý đối với các chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty.
Đại diện Công ty trong các vụ việc pháp lý hoặc tranh chấp với đối tác, khách hàng, hoặc cơ quan nhà nước.
Làm việc với các luật sư bên ngoài khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công ty
Tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về các vấn đề pháp luật liên quan đến ngành nghề của công ty, chính sách pháp lý và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của nhân viên.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật lao động và các quy định pháp lý liên quan đến ngành nghề của công ty.
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, ưu tiên tại các công ty thương mại, xuất nhập khẩu, phần mềm hoặc công nghệ.
Kỹ năng soạn thảo và rà soát hợp đồng chuyên nghiệp.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và quản lý rủi ro pháp lý.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Sử dụng thành thạo tiếng Anh pháp lý là một lợi thế.
Tư duy logic, cẩn thận và trung thực.
Khả năng tự định hướng, tự lập và chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI