Tuyển Đầu tư và Tài trợ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK VNR500
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK VNR500

Đầu tư và Tài trợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK VNR500

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và thực hiện công việc được giao:
a) Công tác lập kế hoạch công việc của cá nhân:
Lập kế hoạch và phân bổ thời gian hợp lý để thực hiện công việc hàng ngày một cách có hiệu quả, lập kế hoạch dự phòng cho những tình huống đột xuất
− Đầu mối triển khai sản phẩm, chương trình thúc đẩy hoạt động TTTM & TTQT KHDN trong toàn hệ thống;
− Kiểm soát các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của P. PTSP liên quan tới sản phẩm TTTM & TTQT KHDN, đầu mối gửi các thông tin, thông báo Phòng Tiếp thị và Phát triển sản phẩm KHDN liên quan tới mảng dịch vụ TTTM & TTQT KHDN ra bên ngoài đến các Phòng/Ban Trụ sở chính và các ĐVKD;
− Theo dõi tình hình thực hiện kinh doanh sản phẩm TTTM & TTQT so với kế hoạch đã duyệt. Phối hợp BP và Phòng đưa ra các giải pháp chính nhằm thúc đẩy kinh doanh mảng TTTM trên toàn hệ thống và đề xuất đánh giá ĐVKD theo từng thời kỳ;
− Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng PTSP và Lãnh đạo ngân hàng.
b) Công tác thực hiện công việc được giao
- Hỗ trợ các ĐVKD trong công tác TTTM & TTQT, thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại group mua bán ngoại tệ
- Theo dõi, đôn đốc các ĐVKD làm việc với KH đảm bảo nguồn thanh toán LC đúng hạn.
- Báo cáo hàng tuần hoạt động kinh doanh XNK.
c) Công tác kiểm tra, soát xét các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao
− Thực hiện các công việc liên quan soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa sản phẩm dịch vụ TTTM & TTQT
2. Báo cáo công việc với Lãnh đạo Phòng/Quản lý trực tiếp
− Tổng hợp các báo cáo liên quan tới sản phẩm TTTM & TTQT trình Ban LĐ.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến mảng chức năng được phân công hoặc công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng Đơn vị/Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng – Ngoại thương, QTKD hoặc các lĩnh vực liên quan Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng Có kinh nghiệm hoặc kiến thức ở mảng tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế,...
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng – Ngoại thương, QTKD hoặc các lĩnh vực liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng
Có kinh nghiệm hoặc kiến thức ở mảng tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế,...

Tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo khả năng, đa dạng các hình thức khen thưởng
- Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn, được Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật
- Gói chế độ phúc lợi hấp dẫn và độc đáo cho CBNV như: Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care dành cho CBNV và ưu đãi cho người thân.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển vượt bậc với chương trình Nextgen & Talent
- Lãnh đạo công bằng, chính trực và tạo điều kiện cho NV
- Đồng nghiệp thân thiện, trách nhiệm và có tinh thần tập thể cao
- Môi trường cởi mở, thân thiện & chân thành
- Đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ, tăng cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK VNR500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK VNR500

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK VNR500

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

