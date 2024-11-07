Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4

- Hữu Hồng building, số 157

- 159 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch bán hàng, quản lý tập Khách hàng hiện có và phát triển Khách hàng mới trên Khu vực, thị trường được giao.
- Thực hiện bán hàng, giám sát các điều khoản hợp đồng bán hàng, đảm bảo thu hồi công nợ đúng tiến độ.
- Thu thập, cập nhật thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thông tin đối thủ trong khu vực quản lý.
o Công ty TNHH Thiết bị Thẩm mỹ và Công nghệ Y Học - BEMED
o Địa chỉ: TT3C.57 - Khu nhà ở Quốc Hội - 258 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
+ VPHCM: Tầng 4- Hữu Hồng building, số 157-159 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân Bình

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tác phong chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + lương trách nhiệm (10 – 15 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13
- Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất...theo thành tích KPI công việc
- Được hưởng hoa hồng không giới hạn ( theo % doanh thu hàng bán)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, ngõ 32, đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

