Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Hữu Hồng building, số 157 - 159 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân Bình, Tân Bình

- Lập kế hoạch bán hàng, quản lý tập Khách hàng hiện có và phát triển Khách hàng mới trên Khu vực, thị trường được giao.

- Thực hiện bán hàng, giám sát các điều khoản hợp đồng bán hàng, đảm bảo thu hồi công nợ đúng tiến độ.

- Thu thập, cập nhật thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thông tin đối thủ trong khu vực quản lý.

o Công ty TNHH Thiết bị Thẩm mỹ và Công nghệ Y Học - BEMED

o Địa chỉ: TT3C.57 - Khu nhà ở Quốc Hội - 258 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

+ VPHCM: Tầng 4- Hữu Hồng building, số 157-159 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân Bình

- Tác phong chuyên nghiệp.

- Lương cơ bản + lương trách nhiệm (10 – 15 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13

- Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất...theo thành tích KPI công việc

- Được hưởng hoa hồng không giới hạn ( theo % doanh thu hàng bán)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

