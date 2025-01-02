Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc phát triển và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về tiếng Đức ở trình độ B1-B2.

Hỗ trợ giảng dạy và tư vấn cho học viên trong quá trình học để đạt được trình độ B1-B2theo yêu cầu.

Hỗ trợ xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo chung không chỉ về tiếng Đức mà còn về các chủ đề khác.

Đảm bảo sự liên kết và hiệu quả giữa các chương trình đào tạo để đáp ứng được nhu cầu của học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Đức hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy hoặc hỗ trợ đào tạo tiếng Đức, ưu tiên là ở trình độ C1.

Thành thạo tiếng Đức, ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập tốt.

Năng động, sáng tạo và có tinh thần làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận +phụ cấp ăn trưa tại công ty

- Tham gia BHXH, được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động, có bảohiểm sức khỏe Bảo Việt dành cho CBNV.

- Thưởng các ngày Lễ, tết.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

- Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người.

- Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn.

- Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (có lớp

thiền, yoga, zumba).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin