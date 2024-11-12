Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 35 đường số 3 Cư xá Đô Thành P4, Q3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Khởi động và thiết lập dự án:

Xác định mục tiêu, phạm vi và yêu cầu của dự án.

Thiết lập đội ngũ dự án, phân công vai trò và trách nhiệm cho từng thành viên.

Xây dựng kế hoạch tổng thể và chiến lược truyền thông trong dự án.

Lập kế hoạch và thiết kế dự án:

Phát triển kế hoạch triển khai chi tiết, xác định tiêu chí, mục tiêu và kết quả mong đợi.

Dự toán chi tiết về nguồn lực và chi phí liên quan.

Lập kế hoạch quản trị rủi ro và xác định biện pháp ứng phó.

Phối hợp với đối tác, các bộ phận liên quan và khách hàng để thống nhất kế hoạch triển khai và phạm vi công việc.

Triển khai và giám sát dự án:

Dẫn dắt và theo dõi các hoạt động phát triển/triển khai dự án để đạt được các mục tiêu đề ra.

Giám sát tiến độ, đảm bảo dự án được thực hiện theo kế hoạch về thời gian và ngân sách đã thống nhất.

Quản lý các bên liên quan và kết quả đầu ra để đảm bảo mục tiêu và chất lượng dự án.

Xử lý các thay đổi và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Báo cáo tiến độ dự án cho Ban lãnh đạo và các bên liên quan.

Đóng dự án:

Đánh giá kết quả dự án theo các tiêu chí đã đề ra.

Thực hiện nghiệm thu dự án với các bên liên quan.

Hoàn tất các thủ tục đóng dự án và lưu trữ tài liệu liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin (phần cứng / phần mềm / hạ tầng mạng / ....)

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Hiểu biết sâu về các phương pháp quản lý dự án như Waterfall, Agile, Scrum.

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý dự án như Microsoft Project, excel, MS 365.

Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ, đặt mục tiêu, thúc đẩy và tạo gắn kết.

Kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tiến độ.

Kỹ năng quản lý phạm vi, chi phí và thời gian dự án.

Kỹ năng quản lý các bên liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và ra quyết định.

Sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành.

Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quản lý dự án như PMP, PSM, CMS hoặc tương đương.

Chứng chỉ:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Lương tháng thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

Chế độ đãi ngộ:

Đóng BHXH đầy đủ và bảo hiểm sức khỏe ngay khi ký hợp đồng chính thức.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày lễ tết nghỉ theo nhà nước

Tham gia sự kiện nghỉ mát, tất niên,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN

