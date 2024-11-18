Tuyển Thiết kế đồ hoạ Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Thiết kế đồ hoạ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 103, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Cty.
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...) như email template, giao diện website, giao diện ứng dụng, v.v...
Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)
Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty.
Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ
Ưu tiên và quản lý nhiều dự án theo đặc điểm thiết kế và phù hợp với chiến lược kinh doanh.
Phối hợp với các nhân viên phòng sales marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop. InDesign,..
Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể.
Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các chủ đề của bạn cho lãnh đạo và các thành viên trong nhóm.
Yêu thích đam mê nghệ thuật thiết kế.

Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường công nghệ sáng tạo, với những đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện và năng động.
Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng lễ tết,...
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-thiet-ke-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252544
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Product Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Magenest.,JSC
Tuyển UI/UX Design thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Magenest.,JSC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển UI/UX Designer thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GAMIFY STUDIOS
Tuyển UX Designer thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GAMIFY STUDIOS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Product Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Magenest.,JSC
Tuyển UI/UX Design thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Magenest.,JSC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển UI/UX Designer thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GAMIFY STUDIOS
Tuyển UX Designer thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GAMIFY STUDIOS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất