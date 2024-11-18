Tuyển Thiết kế đồ hoạ Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 103, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Cty.

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...) như email template, giao diện website, giao diện ứng dụng, v.v...

Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)

Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty.

Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ

Ưu tiên và quản lý nhiều dự án theo đặc điểm thiết kế và phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Phối hợp với các nhân viên phòng sales marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop. InDesign,..

Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể.

Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các chủ đề của bạn cho lãnh đạo và các thành viên trong nhóm.

Yêu thích đam mê nghệ thuật thiết kế.

Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường công nghệ sáng tạo, với những đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện và năng động.

Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng lễ tết,...

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

