Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Tìm kiếm Nhà cung ứng với giá cả cạnh tranh, chính sách hợp lý. Thương lượng, đàm phán cùng Nhà cung cấp về giá, chính sách công nợ, chiết khấu hợp lý cho từng dòng sản phẩm.

Xác nhận tiến độ giao hàng & theo dõi quá trình giao hàng của nhà cung cấp, xử lý khiếu nại nếu hàng hóa có sai sót.

Theo dõi thanh toán công nợ, giữ quan hệ tốt với đối tác.

Thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu để lập kế hoạch thu mua và kiểm soát thông tin

Nhận và đánh giá chất lượng hàng hoá, xử lý theo quy định của công ty với trường hợp hàng không như hàng mẫu, không tuân theo hợp đồng, hư hỏng, không đúng số lượng,...

Cập nhật kịp thời sự thay đổi giá hàng hóa, sản phẩm mới đến Giám đốc và các phòng ban liên quan

Quản lý tất cả hồ sơ mua hàng, thực hiện báo cáo mua hàng định kỳ hoặc khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (HSK4 trở lên).

Tiếng Anh giao tiếp.

1 năm kinh nghiệm mua hàng trở lên ( trong các lĩnh vực skincare, beauty, mỹ phẩm, chăm sóc sức khoẻ, công ty bán lẻ).

Đã từng thu mua hàng thị trường Trung Quốc hoặc Global và có data đối tác Trung Quốc, Global.

Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn, có khả năng đàm phán và xử lý hợp đồng.

Tính cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến từng chi tiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 vnd - 17.000.000 (vnd) + Thưởng.

Hỗ trợ bữa ăn tại công ty.

Xét tăng lương theo định kỳ.

Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Nhà nước.

Company trip hằng năm

Chế độ nghỉ phép. (Theo tuần, Tháng )

