Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 11 Triệu

Mức lương 5 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 213 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 11 Triệu

Khai thác khách hàng tiềm năng từ các nguồn data có sẵn; Tư vấn, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phầm của Công ty; Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan trải nghiệm dự án (Có quản lý hỗ trợ); Đàm phán hợp đồng với khách hàng (Có quản lý hỗ trợ); Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 5 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo. Có kinh nghiệm bán hàng ở lĩnh vực Bất động sản, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng,... là lợi thế. Có kiến thức về marketing online là một lợi thế; Chủ động trong công việc; Kỹ năng giao tiếp, đối ngoại tốt; Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.100.000 - 11.000.000 đồng/tháng + Hoa hồng + Thưởng nóng hàng tuần. Được hỗ trợ lương cứng kể cả khi chưa có giao dịch. Hoa hồng cao TỪ 100 TRIỆU - HƠN 1 TỶ/giao dịch. CAM KẾT chi trả nhanh và đúng hạn. Được hỗ trợ ứng trước hoa hồng khi hoàn thành giao dịch. Ưu tiên hỗ trợ chi phí MKT LÊN ĐẾN 80% + MKT đội nhóm +Data NET từ Phòng MKT liên tục. Thưởng theo hiệu quả công việc, giải thưởng cá nhân + đội nhóm hằng tháng/quý/năm. Thưởng nóng theo từng dự án triển khai (tiền mặt, Iphone, Ipad... đời mới nhất). Du lịch nước ngoài hằng năm trong và ngoài nước. Tham gia các câu lạc bộ thể thao hằng tuần như: cầu lông, bóng đá, chạy bộ,... Đầy đủ chế độ theo Luật lao động: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, may đồng phục, thưởng Lễ Tết, quà các dịp 20/10, 8/3, Trung Thu... Định kỳ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực, chuyên môn. Các khóa đào tạo kỹ năng mềm, chia sẻ kiến thức hằng tuần từ Quản lý và Chuyên gia bất động sản. Môi trường Gen Z năng động, không gian hiện đại. Thời gian làm việc linh hoạt, trang phục thoải mái. Coffee miễn phí hằng ngày ngay tại căn tin của công ty. Sản phẩm đa dạng, nhiều phân khúc giá trị. Các sản phẩm của Chủ đầu tư lớn: BIM Land (Regent, Park Hyatt Phu Quoc, Grand Bay Halong ...), Vinhomes, Masterise Homes, Ecopark, Khang Điền...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

