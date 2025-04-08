Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vạn Phúc, ngõ 294 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Tham gia các dự án phát triển và xây dựng thương hiệu

Tham gia các dự án phát triển và xây dựng thương hiệu

Giám sát và triển khai các hoạt động thương hiệu

Quản lý kênh truyền thông

Quản lý việc tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu

Theo dõi và cập nhật các xu hướng sáng tạo, trào lưu văn hóa, các hoạt động thị trường

Báo cáo trực tiếp các công việc liên quan đến giám đốc Marketing - Truyền thông Thương hiệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 30 tuổi, tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên các ngành học về Marketing - Truyền thông - Thương hiệu)

Quan tâm, yêu thích các công việc trong ngành Sáng tạo - Nghệ thuật và lĩnh vực Văn hoá

Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu và giao tiếp Tiếng Anh ở mức cơ bản - tốt

Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí trợ lý/ hỗ trợ, quản lý dự án (tuỳ chọn - không bắt buộc)

Tư duy logic tốt, nhạy bén, chăm chỉ

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, trẻ trung

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, trẻ trung

Có cơ hội để tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện trong môi trường thực tế

Phát triển các kỹ năng cá nhân như sáng tạo, linh hoạt, xử lý tình huống, tư duy phản biện, tư duy hệ thống,...

Phát triển mạng lưới quan hệ công việc, đặc biệt trong lĩnh vực Văn hoá - Sáng tạo - Nghệ thuật

Mức thu nhập trung bình 13 tháng lương/năm

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

