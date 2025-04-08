Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Vạn Phúc, ngõ 294 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia các dự án phát triển và xây dựng thương hiệu
Giám sát và triển khai các hoạt động thương hiệu
Quản lý kênh truyền thông
Quản lý việc tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu
Theo dõi và cập nhật các xu hướng sáng tạo, trào lưu văn hóa, các hoạt động thị trường
Báo cáo trực tiếp các công việc liên quan đến giám đốc Marketing - Truyền thông Thương hiệu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dưới 30 tuổi, tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên các ngành học về Marketing - Truyền thông - Thương hiệu)
Quan tâm, yêu thích các công việc trong ngành Sáng tạo - Nghệ thuật và lĩnh vực Văn hoá
Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu và giao tiếp Tiếng Anh ở mức cơ bản - tốt
Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí trợ lý/ hỗ trợ, quản lý dự án (tuỳ chọn - không bắt buộc)
Tư duy logic tốt, nhạy bén, chăm chỉ
Quan tâm, yêu thích các công việc trong ngành Sáng tạo - Nghệ thuật và lĩnh vực Văn hoá
Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu và giao tiếp Tiếng Anh ở mức cơ bản - tốt
Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí trợ lý/ hỗ trợ, quản lý dự án (tuỳ chọn - không bắt buộc)
Tư duy logic tốt, nhạy bén, chăm chỉ
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, trẻ trung
Có cơ hội để tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện trong môi trường thực tế
Phát triển các kỹ năng cá nhân như sáng tạo, linh hoạt, xử lý tình huống, tư duy phản biện, tư duy hệ thống,...
Phát triển mạng lưới quan hệ công việc, đặc biệt trong lĩnh vực Văn hoá - Sáng tạo - Nghệ thuật
Mức thu nhập trung bình 13 tháng lương/năm
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Có cơ hội để tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện trong môi trường thực tế
Phát triển các kỹ năng cá nhân như sáng tạo, linh hoạt, xử lý tình huống, tư duy phản biện, tư duy hệ thống,...
Phát triển mạng lưới quan hệ công việc, đặc biệt trong lĩnh vực Văn hoá - Sáng tạo - Nghệ thuật
Mức thu nhập trung bình 13 tháng lương/năm
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI