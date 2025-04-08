Tuyển Data Scientist Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Data Scientist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Scientist Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Làm việc với các lập trình viên, kỹ sư và người quản lý để xác định các cơ hội cải tiến quy trình, đề xuất sửa đổi hệ thống và đưa ra các chiến lược quản trị dữ liệu.
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong kinh doanh, vận hành để hiểu các nghiệp vụ, xác định phương pháp phân tích tối ưu.
Khai thác và phân tích các nguồn dữ liệu quy mô lớn (cả có cấu trúc và không có cấu trúc) để khám phá những hiểu biết sâu sắc, các vấn đề và cơ hội cũng như đề xuất các giải pháp.
Đảm nhận việc thu thập, tiền xử lý và phân tích dữ liệu.
Xây dựng, xác thực và triển khai các mô hình học máy và/hoặc học sâu để giải quyết các vấn đề nghiệp vụ kinh doanh, vận hành quan trọng.
Đề xuất ý tưởng tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ về chuyên ngành kỹ thuật có liên quan (Toán, Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, Thống kê hoặc lĩnh vực tương tự).
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tuyển dụng;
Hiểu rõ về các kỹ thuật và thuật toán Machine learning: k-NN, Naive Bayes, SVM, Decision Tree, Random Forests,...
Hiểu biết về các mô hình Deep learning như mạng nơ-ron đơn giản, CNN, RNN,...
Có kinh nghiệm với các bộ công cụ khoa học dữ liệu phổ biến như R, Python, MatLab, v.v.
Thành thạo với bigdata framework như Hadoop, Spark,...
Có kinh nghiệm với các công cụ trực quan hóa dữ liệu: ggplot, qplot, matplotlib,...
Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 15-20 triệu/ tháng.
Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...).
Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông. Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè,....
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách >65 triệu/năm/cán bộ nhân viên dành cho việc khám và chữa bệnh Nội, Ngoại trú).
Hưởng các gói ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

