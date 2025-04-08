Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Test trình độ đầu vào của học viên
Kèm bù và dạy bù cho học viên
Khai giảng lớp học theo lịch của trung tâm
Hỗ trợ và chăm sóc học viên trong quá trình học tập
Kiểm soát và dự giờ lớp học

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 10 Ngách 49 Ngõ 64 Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

