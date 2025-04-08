Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BRANDX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 ngõ 34 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tăng độ nhận diện thương hiệu của các nhà hàng.

Truyền thông các Chương trình khuyến mãi của nhà hàng.

Thông tin Chương trình khuyến mãi của thương hiệu lên fanpage. Lên nội dung content cho các ấn phẩm in ấn của các nhà hàng.

Làm content marketing đa dạng, phong phú dựa trên yêu cầu của BLĐ để quảng cáo cho nhà hàng trên các nền tảng online và mạng xã hội: website, google, tiktok, facebook nhằm tăng số lượt truy cập, lượng tương tác, sự gắn bó, khách hàng tiềm năng với mục tiêu cuối cùng là tạo ra doanh số và giữ chân khách hàng.

Chăm sóc Fanpage đảm bảo nội dung chất lượng, độc đáo và tiến độ đăng bài để tăng lượng tương tác tự nhiên.

Quản lý, vận hành và tối ưu các chiến dịch quảng cáo. Tổ chức đo lường mức độ hiệu quả của các chiến dịch Marketing để có phương án điều chỉnh và triển khai các hoạt động truyền thông quảng cáo sắp tới.

Nhận kế hoạch Marketing từ cấp trên sau đó triển khai, theo dõi và báo cáo kết quả chiến dịch quảng cáo lại cho cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong lĩnh vực marketing.

Có am hiểu và kinh nghiệm về các nền tảng mạng xã hội

Có kĩ năng quay video, chụp ảnh, chỉnh ảnh, sử dụng thành thạo capcut, photoshop.

Kỹ năng sáng tạo và khả năng làm việc theo nhóm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng nhà hàng

Tại CÔNG TY TNHH BRANDX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;

Được làm việc với những người có trình độ chuyên môn cao;

Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật tháng, Teambuilding, Year End Party,…

Lương cứng : 9.000.000 - 11.000.000 VNĐ ( Lương+ Thưởng+ phụ cấp khác....)

Thưởng lương tháng 13, thưởng quý, các ngày lễ, tết âm lịch, tết dương lịch, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN full theo mức lương thực tế;

Ngày phép: 12 ngày/năm, có phép thâm niên;-

Đầu năm du xuân, team building, du lịch hè (trong nước/nước ngoài);-

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRANDX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin