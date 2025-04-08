Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
- Hà Nội: Đối diện tòa CT5B Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội.
Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng kênh theo xu hướng: facebook
Thực hiện chạy quảng cáo trên kênh truyền thông theo các chiến dịch.
Lên ý tưởng và triển khai các công việc tối ưu nội dung theo đúng kế hoạch được duyệt.
Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường/trung tâm đào tạo về chuyên ngành Digital Marketing
Có thể đi làm fulltime, có laptop cá nhân
Yêu tích công việc MKT, kinh doanh
Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc 1:1
Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...).
sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...).
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI