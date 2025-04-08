Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đối diện tòa CT5B Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội.
Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng kênh theo xu hướng: facebook
Thực hiện chạy quảng cáo trên kênh truyền thông theo các chiến dịch.
Lên ý tưởng và triển khai các công việc tối ưu nội dung theo đúng kế hoạch được duyệt.
Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về facebook ads ít nhất 3 tháng
Tốt nghiệp các trường/trung tâm đào tạo về chuyên ngành Digital Marketing
Có thể đi làm fulltime, có laptop cá nhân
Yêu tích công việc MKT, kinh doanh
Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
Đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc 1:1
Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...).
sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...).
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: R4, Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

