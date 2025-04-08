Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đối diện tòa CT5B Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội.

Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng kênh theo xu hướng: facebook

Thực hiện chạy quảng cáo trên kênh truyền thông theo các chiến dịch.

Lên ý tưởng và triển khai các công việc tối ưu nội dung theo đúng kế hoạch được duyệt.

Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về facebook ads ít nhất 3 tháng

Tốt nghiệp các trường/trung tâm đào tạo về chuyên ngành Digital Marketing

Có thể đi làm fulltime, có laptop cá nhân

Yêu tích công việc MKT, kinh doanh

Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

Đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc 1:1

Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...).

sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...).

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin