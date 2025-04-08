Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 18, tòa MHDI, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xuất hóa đơn GTGT, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến xuất hóa đơn GTGT.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: nhập kho, xuất kho, mua hàng, thanh toán, khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ…
Lập và hạch toán bảng lương, quyết toán thuế TNCN.
Kiểm tra, rà soát phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản phát sinh.
Theo dõi tình hình Nhập - xuất - tồn kho.
Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phát trả.
Tính giá thành sản xuất.
Kê khai, báo cáo thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDT, báo cáo tài chính theo quy định.
In sổ sách, báo cáo, bảo quản lưu trữ hồ sơ, chứng từ…
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên làm trong công ty sản xuất.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.
Có kinh nghiệm mảng kế toán giá thành; quyết toán thuế…
Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, review lương hàng năm.
BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định.
Cấp phát đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, đồng phục...)
Các hoạt động văn hóa: Sinh nhật, teambuilding, Noel, các hoạt động thiện nguyện, Year and Party...
Nghỉ + thưởng Lễ/Tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
