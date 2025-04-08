Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 33 - 38 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Mức lương
33 - 38 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 33 - 38 Triệu
Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành.
Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch.
Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới.
Tham gia các khóa đào tạo liên quan tới công việc do Công ty tổ chức.
Với Mức Lương 33 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học hoặc cao hơn liên quan đến 1 trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc công nghệ thông tin, toán tin ứng dụng, ngoại thương.
Có kinh nghiệm ở vai trò Kỹ sư Dữ liệu hoặc vai trò tương đương
Có kinh nghiệm thiết kế ở mức schema các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Có kinh nghiệm cũng như kiến thức nghiệp vụ ngân hàng cũng như các hệ thống nghiệp vụ ngân hàng.
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống dữ liệu: Data Warehouse/ Data LakeHouse/ Data Product
Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình: SQL, Python, Spark
SQL, Python, Spark
Có kinh nghiệm triển khai thực tế với các hệ thống AWS Redshift, Airflow &DBT / Hands-on experience with AWS Redshift, Airflow &DBT
AWS Redshift, Airflow &DBT / Hands-on experience with AWS Redshift, Airflow &DBT
Có chứng chỉ AWS liên quan đến mảng Data Analytics được ưu tiên
Phỏng vấn: 2-3 vòng
Onsite tại Hà Nội
Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc với khách hàng lớn
Mức lương cạnh tranh tùy vào năng lực và kinh nghiệm
BHXH Full lương
Hình thức làm việc: Remote
Thời gian dự án: 6 tháng
6 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
