Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 33 - 38 Triệu

Mức lương 33 - 38 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 33 - 38 Triệu

Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành.

Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch.

Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới.

Tham gia các khóa đào tạo liên quan tới công việc do Công ty tổ chức.

Với Mức Lương 33 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học hoặc cao hơn liên quan đến 1 trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc công nghệ thông tin, toán tin ứng dụng, ngoại thương.

Có kinh nghiệm ở vai trò Kỹ sư Dữ liệu hoặc vai trò tương đương

Có kinh nghiệm thiết kế ở mức schema các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Có kinh nghiệm cũng như kiến thức nghiệp vụ ngân hàng cũng như các hệ thống nghiệp vụ ngân hàng.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống dữ liệu: Data Warehouse/ Data LakeHouse/ Data Product

Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình: SQL, Python, Spark

Có kinh nghiệm triển khai thực tế với các hệ thống AWS Redshift, Airflow &DBT / Hands-on experience with AWS Redshift, Airflow &DBT

Có chứng chỉ AWS liên quan đến mảng Data Analytics được ưu tiên

Phỏng vấn: 2-3 vòng

Onsite tại Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc với khách hàng lớn

Mức lương cạnh tranh tùy vào năng lực và kinh nghiệm

BHXH Full lương

Hình thức làm việc: Remote

Thời gian dự án: 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN

