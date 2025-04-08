Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM
- Hà Nội: 35 Xuân Quỳnh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tổng hợp yêu cầu báo giá từ các bộ phận, liên hệ và làm việc trực tiếp với các nhà in để yêu cầu báo giá cho các sản phẩm in ấn
Chuyển lệnh sản xuất, đàm phán, thương thảo giá cả đảm bảo giá thành hợp lý và chất lượng sản phẩm.
Kiểm tra tiến độ sản xuất của các đơn hàng in ấn, theo dõi và kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng thời gian và đạt chất lượng yêu cầu.
Xử lí các phát sinh trong và sau quá trình sản xuất (nếu có)
Phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà in hiện tại và tìm kiếm các nhà in mới để mở rộng mạng lưới cung ứng.
Cập nhật và báo cáo tiến độ sản xuất, tình trạng đơn hàng cho các bộ phận liên quan trong công ty.
Xử li các công việc phát sinh khác do sự phân công của lãnh đạo (nếu có)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất, đặc biệt là trong ngành in ấn hoặc các ngành thương mại liên quan.
Có kiến thức về quy trình sản xuất in ấn và các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm in ấn.
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Có khả năng làm việc độc lập.
Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30-18h00, nghỉ trưa 1h30p)
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;
Tham gia các khoá đào tạo nội bộ của công ty;
Môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng cá tính và mong muốn của mỗi thành viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
