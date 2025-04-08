Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Xuân Quỳnh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tổng hợp yêu cầu báo giá từ các bộ phận, liên hệ và làm việc trực tiếp với các nhà in để yêu cầu báo giá cho các sản phẩm in ấn

Chuyển lệnh sản xuất, đàm phán, thương thảo giá cả đảm bảo giá thành hợp lý và chất lượng sản phẩm.

Kiểm tra tiến độ sản xuất của các đơn hàng in ấn, theo dõi và kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng thời gian và đạt chất lượng yêu cầu.

Xử lí các phát sinh trong và sau quá trình sản xuất (nếu có)

Phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà in hiện tại và tìm kiếm các nhà in mới để mở rộng mạng lưới cung ứng.

Cập nhật và báo cáo tiến độ sản xuất, tình trạng đơn hàng cho các bộ phận liên quan trong công ty.

Xử li các công việc phát sinh khác do sự phân công của lãnh đạo (nếu có)

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành liên quan (Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại…).

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất, đặc biệt là trong ngành in ấn hoặc các ngành thương mại liên quan.

Có kiến thức về quy trình sản xuất in ấn và các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm in ấn.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Có khả năng làm việc độc lập.

Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu được áp lực công việc

Thu nhập: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30-18h00, nghỉ trưa 1h30p)

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;

Tham gia các khoá đào tạo nội bộ của công ty;

Môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng cá tính và mong muốn của mỗi thành viên.

