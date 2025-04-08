Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 110 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số 93 đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Sử dụng giáo trình có sẵn, được phát triển độc quyền cho học viên theo khung giảng dạy chuẩn chất lượng quốc tế.

Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giao tiếp hiệu quả và sinh động, giúp phát triển khả năng tiếng Anh của học viên.

Tham gia các hoạt động đào tạo nhằm phát triển chuyên môn và năng lực giảng dạy cùng HEDU

Là đầu mối liên kết giữa Phụ huynh và Trung tâm, trả lời thắc mắc, cung cấp thông tin và liên lạc thường xuyên với Phụ huynh để cập nhật tình hình học tập của Học viên.

Nắm bắt tình hình Học viên để có giải pháp kịp thời và hỗ trợ Học viên cải thiện tốt nhất.

Ôn tập bài học cho Học viên khi sắp xếp thời gian trước hoặc sau buổi học.

Tổ chức các hoạt động tại Trung tâm nhằm tăng thêm dịch vụ và sự gắn kết Học viên với Trung tâm.

Báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến Học viên và Phụ huynh.

Đảm bảo an toàn cho Học viên, tiếp nhận và đưa đón Học viên đến Phụ huynh.

Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học viên.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp tại thời điểm.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp Tiếng Anh tốt (IELTS 7.0 trở lên đối với Giáo viên dạy IELTS).

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm hoặc Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương) hoặc các ngành dịch vụ khác.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Phát âm chuẩn, ngữ điệu tốt.

Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, ngữ pháp vững.

Biết cách giao tiếp, truyền đạt, tạo động lực cho học viên trong lớp học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm + Thưởng theo quy định của công ty.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm.

Đánh giá xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.

Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.

Chế độ miễn giảm học phí các chương trình học tại HEDU cho nhân sự và người thân.

Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung

Môi trường làm việc năng động, lành mạnh, chuyên nghiệp, đề cao giá trị tập thể, trau dồi ngoại ngữ và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin