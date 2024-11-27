Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 126 Nguyễn Thi Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Quận 3, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác kỹ thuật trước bán hàng (Presales): trình bày, tư vấn, thiết kế hệ thống mạng/bảo mật, thử nghiệm giải pháp, hỗ trợ làm thầu...
Thực hiện đào tạo/ cập nhật sản phẩm, giải pháp định kỳ cho Đối tác và Khách Hàng
Nghiên cứu về các giải pháp và xu hướng công nghệ ATTT trên toàn cầu
Báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT
Kinh nghiệm: 3 - 5 năm
Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế đối với các giải pháp bảo mật như: NGFW, IPS/IDS, Endpoint Security, WAF, SEG, SWG, DDoS Protection, APT Protection, SIEM, SOAR, CASB, Cloud Security... là một lợi thế.
Có các chứng chỉ liên quan như CCNA, CCNA Security, AWS-SAA, CEH, Secutiry+, NSE4,... là một lợi thế
Ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 650 trở lên. Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày (presentation) bằng Tiếng Anh
Có khả năng thuyết trình tốt, tự tin trình bày giải pháp là một lợi thế
Có kỹ năng lập kế hoạch và phân bổ thời gian
Có nền tảng về bảo mật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT Thì Được Hưởng Những Gì

VietNet là đơn vị phân phối giải pháp bảo mật với quy trình kỹ thuật bài bản;
Cung cấp đầy đủ tài liệu đào tạo và hỗ trợ chi phí đào tạo và thi các chứng chỉ bảo mật;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp theo chiều ngang (các vị trí cao hơn tại những đơn vị đối tác hoặc khách hàng) và chiều dọc (cơ hội làm việc cho các Hãng bảo mật);
2 tháng thử việc được trả lương (mức 85% lương cứng) và có thưởng lương tháng 13, ngoài ra còn các khoản thưởng ngày lễ, tết theo quy định;
Thưởng 2 tháng lương dựa trên KPI doanh số của công ty;
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, thân thiện;
Du lịch nước ngoài/ trong nước theo quy định công ty;
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

