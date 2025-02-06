Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10, Ngách 1, Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.1 Công việc liên quan tuyển dụng (Recruitment)
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban
Lên JD các vị trí cần tuyển dụng theo yêu cầu chuyên môn
Thông báo thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên các kênh tuyển dụng.
Đại diện doanh nghiệp tương tác với ứng viên từ những ngày đầu tiên.
Cùng BP Tuyển dụng đưa ra phương án tuyển dụng hợp lý
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng BP/Ban giám đốc
1.2 Công việc khác
Hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu... liên quan đến HCNS
Đào tạo và phát triển nhân sự
Các công việc khác theo phân công từ BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các khối ngành liên quan
Yêu thích công việc tuyển dụng/định hướng theo nghề tuyển dụng chuyên nghiệp
Có khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Kỹ năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt
Có tính thích ứng cao để sẵn sàng thay đổi với mục tiêu công việc
Cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên Từ 10,000,000đ - 15,000,000đ
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng;
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị.
Được đào tạo thêm về tư duy ngành Food & Beverage.
Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10/1, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

