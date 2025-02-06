Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, Ngách 1, Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.1 Công việc liên quan tuyển dụng (Recruitment)

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban

Lên JD các vị trí cần tuyển dụng theo yêu cầu chuyên môn

Thông báo thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên các kênh tuyển dụng.

Đại diện doanh nghiệp tương tác với ứng viên từ những ngày đầu tiên.

Cùng BP Tuyển dụng đưa ra phương án tuyển dụng hợp lý

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng BP/Ban giám đốc

1.2 Công việc khác

Hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu... liên quan đến HCNS

Đào tạo và phát triển nhân sự

Các công việc khác theo phân công từ BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các khối ngành liên quan

Yêu thích công việc tuyển dụng/định hướng theo nghề tuyển dụng chuyên nghiệp

Có khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Kỹ năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt

Có tính thích ứng cao để sẵn sàng thay đổi với mục tiêu công việc

Cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên Từ 10,000,000đ - 15,000,000đ

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng;

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị.

Được đào tạo thêm về tư duy ngành Food & Beverage.

Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

