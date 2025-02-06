Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
- Hà Nội: Số 10, Ngách 1, Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1.1 Công việc liên quan tuyển dụng (Recruitment)
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban
Lên JD các vị trí cần tuyển dụng theo yêu cầu chuyên môn
Thông báo thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên các kênh tuyển dụng.
Đại diện doanh nghiệp tương tác với ứng viên từ những ngày đầu tiên.
Cùng BP Tuyển dụng đưa ra phương án tuyển dụng hợp lý
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng BP/Ban giám đốc
1.2 Công việc khác
Hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu... liên quan đến HCNS
Đào tạo và phát triển nhân sự
Các công việc khác theo phân công từ BGĐ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc tuyển dụng/định hướng theo nghề tuyển dụng chuyên nghiệp
Có khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Kỹ năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt
Có tính thích ứng cao để sẵn sàng thay đổi với mục tiêu công việc
Cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng;
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị.
Được đào tạo thêm về tư duy ngành Food & Beverage.
Công việc ổn định, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI