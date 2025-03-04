Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí được phân công theo kế hoạch tháng/quý/năm, hỗ trợ tuyển dụng khối văn phòng và khối kinh doanh thị trường cho tất cả các BU ở cả 3 miền

• Liên hệ các phòng ban về kế hoạch tuyển, tổ chức tuyển dụng theo quy trình, theo dõi quá trình, hoàn thành các thủ tục liên quan

• Chủ động tìm kiếm và liên hệ ứng viên khi cần, đảm bảo theo đúng kế hoạch tuyển dụng

• Kinh nghiệm tìm kiếm các nguồn cung ứng nhân sự và các nguồn tuyển dụng mới

• Thực hiện báo cáo kết quả tuyển dụng hàng tuần/tháng/quý

• Công việc khác theo yêu cầu nếu có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành liên quan

• Từ 5 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên ở các Công ty về ví điện tử, FMCG...

• Ưu tiên các bạn làm việc tại các công ty headhunt, mạnh về tuyển mass là 1 lợi thế

• Có kinh nghiệm tuyển dụng đa dạng ngành nghề, tuyển được các vị trí kể cả vị trí cấp cao

• Kỹ năng tuyển dụng, tìm kiếm thông tin ứng viên

• Tiếng anh đọc hiểu, khả năng giao tiếp, thuyết phục

• Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

