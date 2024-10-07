Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG PROFIT500 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 22 đường số 7, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A ,Q.Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng theo chiến lược và nhu cầu thực tế của Công ty Thu hút và tìm kiếm ứng viên tiềm năng Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên Tiếp nhận nhân viên mới, theo dõi quá trình và kết quả thử việc Đào tạo hội nhập, xây dựng hình ảnh văn hóa doanh nghiệp - thương hiệu nhà tuyển dụng Tham gia công tác truyền thông & tổ chức sự kiện của công ty Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ từ 30 đến 45 tuổi. Tốt nghiệp Đại Học các ngành, ưu tiên Nhân sự, Hành chính Nhân sự, Tâm lý, Báo chí Bắt buộc có trên 3 năm kinh nghiệm làm công tác tuyển dụng. Có kỹ năng tổ chức, quản lý sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Có kỹ năng đánh giá phỏng vấn ứng viên. Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và ra quyết định tốt Am hiểu và sử dụng thành thạo đa dạng kênh tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG PROFIT500 Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm Du Lịch Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Công tác phí Nghỉ phép năm Cơm trưa (đầu bếp nấu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG PROFIT500

