Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG PROFIT500 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG PROFIT500
- Hồ Chí Minh: Lô 22 đường số 7, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A ,Q.Bình Tân, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Lập kế hoạch tuyển dụng theo chiến lược và nhu cầu thực tế của Công ty
Thu hút và tìm kiếm ứng viên tiềm năng
Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên
Tiếp nhận nhân viên mới, theo dõi quá trình và kết quả thử việc
Đào tạo hội nhập, xây dựng hình ảnh văn hóa doanh nghiệp - thương hiệu nhà tuyển dụng
Tham gia công tác truyền thông & tổ chức sự kiện của công ty
Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ từ 30 đến 45 tuổi.
Tốt nghiệp Đại Học các ngành, ưu tiên Nhân sự, Hành chính Nhân sự, Tâm lý, Báo chí
Bắt buộc có trên 3 năm kinh nghiệm làm công tác tuyển dụng.
Có kỹ năng tổ chức, quản lý sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Có kỹ năng đánh giá phỏng vấn ứng viên.
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và ra quyết định tốt
Am hiểu và sử dụng thành thạo đa dạng kênh tuyển dụng.
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG PROFIT500 Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cơm trưa (đầu bếp nấu)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG PROFIT500
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
